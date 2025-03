Napoli: addio Anguissa, già individuato il sostituto

Nonostante il rinnovo, il centrocampista sembra essere sempre più vicino a lasciare i partenopei. E gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo per l’erede

A sorpresa le strade del Napoli e di Anguissa si potrebbero separare al termine della stagione. Secondo le informazioni di Radio Kiss Kiss, il centrocampista, nonostante il rinnovo deciso dai partenopei in modo unilaterale, vorrebbe lasciare la città partenopea. Una scelta che sarebbe condivisa anche dalla moglie e quindi l’ipotesi di un rinnovo molto più lungo sia assolutamente da escludere. Naturalmente la separazione non è assolutamente semplice considerato che bisognerà trattare con Manna per la cessione.

Il Napoli, comunque, si potrebbe presto muovere per trovare un sostituto. C’è un nome che piace molto ai partenopei e dovrebbe ritornare in auge magari già durante il calciomercato estivo se dovesse partire Anguissa. Siamo comunque al momento nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si svilupperà la situazione e quali saranno le scelte di entrambe le parti.

Calciomercato Napoli: Anguissa verso l’addio, chi arriva al suo posto

Il Napoli in questo momento ha una certezza: tenere Anguissa ad ogni costo. E la decisione di esercitare la clausola unilaterale per il rinnovo rappresenta una conferma. Naturalmente poi ad essere decisiva sarà la volontà del centrocampista. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore vorrebbe iniziare una nuova esperienza e per questo motivo in estate potrebbero decidere di sedersi ad un tavolo per trovare la soluzione migliore.

L’ipotesi principale è quella di un addio e, al suo posto, il Napoli sarà chiamato ad individuare il sostituto in chiave calciomercato estivo. Per il momento siamo nel campo delle suggestioni, ma il nome pronto a tornare in auge per quanto riguarda i partenopei è quello di Hojbjerg del Tottenham. Conte lo conosce molto bene e aveva già fatto un sondaggio in estate senza arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Ora non possiamo escludere che il Napoli decida di tornare nuovamente con forza su Hojbjerg soprattutto se dovesse partite Anguissa durante il calciomercato estivo. Naturalmente siamo nel campo di suggestioni e ipotesi visto che non ci sono delle conferme. Quindi non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte da parte dei partenopei oltre che naturalmente del centrocampista.