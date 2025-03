Accordo lampo con Anguissa: firma subito, la reazione di Conte

Il lavoro sarà sicuramente partito da lontano, ma come un fulmine a ciel sereno è arrivata la stretta di mano con Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunese ha dato il suo sì definitivo all’operazione, che stando alle ultime notizie dovrebbe concludersi non tanto nelle prossime settimane quanto nei mesi finali della stagione, dato che la sua attenzione è completamente rivolta alla volata finale verso lo scudetto con il (suo) Napoli.

Definiti gli ultimi dettagli Anguissa firmerà dunque questo suo nuovo contratto, in premio ad un biennio tanto complicato quanto soddisfacente, che ha visto l’ex Fulham imporsi non solo in Serie A, ma anche in Europa, come uno dei giocatori più forti nel suo ruolo.

Accordo con Anguissa: è pronto a firmare

Importanti novità arrivano in merito la futuro di Zambo Anguissa, uno dei migliori giocatori del Napoli in questa stagione. Con le sue lunghe trecce, e gol, il centrocampista camerunese sta spingendo la formazione partenopea verso il quarto tricolore della sua storia, lui che fu protagonista anche in occasione del terzo con Spalletti in panchina.

Tra Napoli ed Anguissa c’è dunque un legame viscerale, più forte di quanto effettivamente il centrocampista possa dare a vedere. Non è uno di quei giocatori appariscenti che baciano la maglia o fanno cose simili, ma il camerunese rientra nell’esclusivo gruppo di giocatori che in campo ci mettono sempre la ‘cazzimma‘, venendo apprezzato ancora di più dal pubblico proprio per questo motivo. Ed anche in questa stagione, come in quella passata ed in quella prima, Anguissa si sta distinguendo per qualità e quantità in mezzo al campo, risultando essere anche in più occasioni decisivo con gol importantissimi.

E questo potrebbe presto portare il Napoli a premiarlo come riportato dai colleghi di TMW. Stando a questi, infatti, il club partenopeo è pronto a rinnovare il contratto al centrocampista con la 99 sulle spalle, attivando così l’opzione unilaterale a suo favore.

I dettagli dell’accordo con Anguissa

Anguissa è prossimo a firmare un nuovo contratto con il Napoli. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, il club partenopeo potrebbe presto attivare la clausola di rinnovo unilaterale, anche perché il centrocampista camerunese è al momento in scadenza il prossimo giugno.

Nonostante questo, comunque, gli azzurri sono piuttosto tranquilli proprio per questa possibilità, anche se l‘impressione è che le parti possano comunque darsi appuntamento a fine stagione per cercare di migliorare i termini di un accordo che vedono al momento il giocatore essere comunque uno dei più pagati della rosa, con poco più di 2 milioni di euro a stagione. Staremo a vedere, ma una cosa al momento è certa: Anguissa ed il Napoli continueranno insieme ancora per diversi anni.