Osimhen torna in Serie A: intreccio di mercato con l’Arsenal

Al termine di questa stagione Victor Osimhen potrebbe fare ritorno a Napoli dopo l’esperienza in Turchia, ma non di certo per restarci.

Il nigeriano tornerebbe infatti per liberare dalle ultime cose l’armadietto di Castelvolturno, per poi mettersi alla spalle il centro sportivo azzurro per non fare più ritorno. La volontà comune è quella di separarsi, con De Laurentiis e Conte che non faranno i salti mortali per trattenerlo, anzi, anche perché il 45 del Galatasaray rappresenta essere un importante fonte di capitale in vista del prossimo calciomercato estivo.

Già a partire dalle prossime settimane si saprà sicuramente di più in merito al futuro di Victor Osimhen, che a quanto pare potrebbe essere ancora in Serie A grazie all’Arsenal.

Osimhen lascia la Turchia e torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, destinato a lasciare la Turchia ed il Galatasaray nonostante abbia trovato la sua dimensione in quel di Istanbul. Il nigeriano vuole tornare a competere ad alti livelli in Europa, e per farlo deve andare via dalla SuperLig, campionato che comunque andrà ad arricchire la sua bacheca con ogni probabilità.

Nonostante questo anno lontano dai radar, il nome di Victor Osimhen resta uno dei più richiesto dell’intero panorama calcistico mondiale, per la fortuna del Napoli che da una sua cessione potrebbe ricavare un bel tesoretto da reinvestire poi nel calciomercato per andarsi a rinforzare in più reparti. Nel corso di questi mesi si è parlato tanto del futuro del nigeriano, che contro ogni pronostico, considerati gli interessamenti di alcuni club di Premier League, sarà ancora una volta in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, Victor Osimhen potrebbe diventare il nuovo numero 9 della Juventus grazie all’Arsenal, che in estate potrebbe andare a prelevare proprio dalla Vecchia Signora Dusan Vlahovic, innescando così un domino di attaccanti che potrebbe indirettamente vedere interessato anche il Napoli.

L’Arsenal ‘decide’ il futuro di Victor Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen potrebbe deciderlo l’Arsenal. Come anticipato, i Gunners sarebbero alla ricerca di una nuova prima punta, che stando alle ultime notizie potrebbe essere Dusan Vlahovic. La Juventus sarebbe pronta a privarsi del serbo, cessione che le permetterebbe di mettere in atto lo sgarbo al Napoli portando in bianconero Osimhen per l’appunto.

Guai però a parlare già di affare fatto, anche perché le cose da qui a qualche settimana potrebbero stravolgersi completamente, come d’altronde starebbe già accadendo. Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur, l’attenzione dell’Arsenal si starebbe spostando da Dusan Vlahovic al gioiello del RedBull Lipsia Benjamin Sesko. Se lo sloveno dovesse diventare il preferito dei Gunners, per il Napoli sorgerebbe un problema piuttosto importante, anche perché in quel caso Osimhen non avrebbe una via d’uscita, anche se per un giocatore come il nigeriano la si riesce sempre e comunque a trovare. Staremo a vedere.