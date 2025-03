Napoli, arriva il sostituto di Meret: colpo da Bucarest

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato internazionale. Spunta la nuova mossa dalla Romania: pronto il colpo tra i pali

Saranno mesi intensi per arrivare alla chiusura del nuovo affare in porta. Meret dovrà prendere così una decisione per il futuro: in ballo c’è ancora il suo prolungamento contrattuale. Ecco il nuovo affare dalla Romania: la nuova mossa di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici.

Alex Meret ha conquistato Antonio Conte, ma il suo rinnovo contrattuale non c’è ancora stato. Il suo agente Pastorello continua ad incontrare il ds Manna per chiudere l’affare con il presidente De Laurentiis. Ora c’è anche il rischio di vederlo partire a zero in estate, ma nel frattempo il Napoli si sta cautelando per pensare così al suo sostituto.

Saranno mesi intensi per arrivare alla chiusura definitiva di un nuovo affare tra i pali: a gennaio è partito anche Caprile, mentre è arrivato Scuffet dal Cagliari in uno scambio che ha visto protagonisti i portieri italiani. In estate è prevista una nuova rivoluzione per la squadra azzurra, conosciamo i nuovi dettagli dell’affare in porta.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: spunta l’affare dalla Romania

Come svelato dal portale AreaNapoli, il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il rinnovo di Meret non è ancora arrivato ufficialmente e così potrebbe arrivare l’estremo difensore dello Steaua Bucarest, Stefan Tarnovanu. Sulle sue tracce c’è anche il Galatasaray con alcuni osservatori azzurri che voleranno proprio in Romania per visionarlo durante la sfida di Europa League contro il Lione.

All’interno del suo contratto c’è una clausola rescissoria di soli 10 milioni di euro, ma il presidente del club non farà sconti ad Aurelio De Laurentiis. Un momento decisivo per programmare così le prossime stagioni a partire da ora per non farsi trovare impreparati in vista del futuro. Il portiere rumeno potrebbe così sbarcare in una big italiana per vestire subito la maglia del Napoli: classe 2000, può vantare già una discreta esperienza a livello internazionale.

Una nuova mossa a sorpresa per blindare così il nuovo portiere del Napoli in caso di addio di Alex Meret. Il portiere friulano vorrebbe continuare la sua storia d’amore con gli azzurri: nelle prossime settimane tutto si risolverà per ambire a grandi palcoscenici.