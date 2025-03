Napoli, salta la Fiorentina: tegola per Conte

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista della prossima sfida di campionato. Spunta una nuova brutta notizia per Antonio Conte

L’allenatore del Napoli è molto raggiante dopo la prestazione entusiasmante contro l’Inter. Ora gli azzurri dovranno collezionare nuovamente i tre punti per sognare ancora lo Scudetto. Sarà un mese di marzo decisivo per conoscere il reale obiettivo di Lukaku e compagni che ora credono nella vittoria del campionato. Saranno undici finali da affrontare tutte con la giusta intensità e personalità: spunta una nuova tegola per Conte.

Dopo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte, gli azzurri sono tornati ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la sfida contro la Fiorentina in programma domenica alle 15 al Maradona. Spunta la nuova tegola per l’allenatore azzurro che sperava di recuperarlo in vista della prossima gara di Serie A. L’entusiasmo è alle stelle dopo l’ottima prestazione collezionata contro la capolista Inter: spunta la novità da Castel Volturno, conosciamo i dettagli sulle sue condizioni.

Napoli, novità da Castel Volturno: non sarà in campo

Come svelato da Sky Sport pochi minuti fa, Conte non recupererà ancora Pasquale Mazzocchi per la sfida contro la Fiorentina. Assenti anche Anguissa e Neres che hanno cerchiato in rosso la data della trasferta di Venezia. Nella giornata di oggi si era diffusa anche la voce di un possibile ritorno in campo del laterale partenopeo dopo aver rimediato un problema al soleo.

Nessun recupero lampo in casa azzurra con Conte che opterà anche per un cambio di sistema di gioco. Pronto subito il passaggio alla difesa a 4 grazie al rientro in pianta stabile del terzino uruguaiano Olivera. Saranno giorni intensi per tornare alla vittoria dopo i quattro pareggi ed una sconfitta collezionati tra febbraio e marzo. L’ultima vittoria risale a fine gennaio: ecco la nuova mossa a sorpresa per avere tutti a disposizione già a partire dalla sfida contro il Venezia.

Il Napoli dovrà così lottare su ogni pallone per puntare in alto: saranno giorni decisivi per conoscere così il miglior undici da schierare contro la Fiorentina. Palladino cercherà di mettere in difficoltà la squadra della sua città: l’allenatore, originario di Mugnano di Napoli, non vede l’ora di fare la partita al Maradona. Conte ha le idee chiare per tornare finalmente alla vittoria dopo più di un mese.