Lukaku bocciato, la critica dell’ex Napoli: il motivo

Romelu Lukaku è pronto a sognare in grande per trionfare in campionato, ma nelle ultime ore è arrivata la critica per l’attaccante belga. Ecco la feroce critica dell’ex Napoli

In tanti hanno esaltato la prestazione di Lukaku contro l’Inter, ma l’attaccante belga è stato criticato duramente ai microfoni di Dazn. Conte si fida sempre di lui: il loro feeling è davvero unico, ma il suo ultimo gol manca da fine gennaio. Ora Lukaku cercherà di mettere a segno gol decisivi in vista delle prossime sfide di Serie A per vivere undici finali da urlo.

L’attaccante belga del Napoli ha vinto tutti i duelli con Acerbi, ma pochi minuti fa è arrivata la bocciatura per la sua prova contro i nerazzurri. Spunta la verità per conoscere il pensiero proprio dell’ex giocatore azzurro che ha sottolineato un aspetto del suo gioco: ecco la verità. Lukaku è più carico che mai, ma l’attaccante azzurro ha intenzione di tornare ad incidere come un tempo.

Napoli, la bocciatura per Lukaku: la verità

Come svelato dall’ex centrocampista del Napoli, Valon Behrami, la partita di Lukaku contro l’Inter non è stata così entusiasmante come hanno giudicato gli altri: “Le sponde? Una grande partita per le sponde. Non andate dietro l’onda mediatica, se il Napoli avesse un attaccante divers. Non ha mai l’alternativa della profondità”. Conte non farà mai a meno dell’attaccante belga che l’ha voluto a tutti i costi, ma nelle ultime ora è arrivata la nuova bocciatura per Lukaku.

L’allenatore azzurro lo schiererà ancora al centro dell’attacco contro la Fiorentina: il suo ultimo gol è arrivato a fine gennaio contro la Juventus. Ora servono le sue reti per continuare a sognare in grande: nel rush finale sarà decisivo per mettere a segno gol importanti.

Un momento decisivo per essere ancora protagonisti in Serie A: ultime undici finali con Lukaku pronto ad essere trascinatore anche a suon di gol. Negli ultimi mesi ha cambiato anche il suo modo di giocare agendo più con sponde per i suoi compagni, mentre ai tempi dell’Inter era imprendibile anche nell’attacco della profondità. Il Napoli si affiderà ai suoi gol per puntare in alto con il sogno Scudetto che può diventare a sorpresa realtà. Conte è voglioso di raggiungere l’obiettivo tanto ambito alla guida degli azzurri alla prima stagione al Napoli. Behrami l’ha criticato davvero tanto: ora il belga non vede l’ora di rispondere sul campo.