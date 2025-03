Napoli, Inzaghi furioso: lancia un messaggio a Conte

Un nuovo messaggio rivolto ad Antonio Conte. Simone Inzaghi non ci ha voluto girare intorno: ecco il nuovo intreccio dopo la sfida con il Napoli

La sfida tra Napoli e Inter è terminata da qualche giorno, ma si continua a parlare del big match terminato in perfetta parità al Maradona. L’entusiasmo in casa azzurra è tornato alle stelle, ma il duello con i nerazzurri sarà avvincente fino al termine della stagione. Occhio anche alla Juventus che è risalita velocemente in classifica nelle ultime settimane collezionando tante vittoria sorprendenti. Spunta il nuovo messaggio lanciato da Inzaghi verso Antonio Conte dopo la super sfida del Maradona.

Saranno giorni decisivi in casa Napoli per scendere subito nuovamente in campo contro la Fiorentina. Un’altra sfida ostica per gli azzurri che dovranno tornare alla vittoria: l’ultimo trionfo risale a fine gennaio col successo sulla Juventus ancora davanti al proprio pubblico. Inzaghi ha dovuto fare i conti con tanti infortunati, arrivati tutti nello stesso ruolo: ora Bastoni agirà da laterale a tutta fascia in Champions League. Emergenza totale in casa nerazzurra, ma in conferenza stampa lo stesso Inzaghi ha lanciato un nuovo messaggio a Conte.

Napoli, Inzaghi ha avvertito Conte: il motivo

Tutto pronto per l’Inter di Simone Inzaghi per tornare protagonista in campo europeo affrontando il Feyenoord che ha eliminato proprio il Milan nel turno precedente. Lo stesso allenatore dell’Inter è tornato a parlare della sfida contro il Napoli in conferenza stampa: “Avrei voluto giocarla con la squadra al completo”. Inzaghi ha dimenticato però come anche la squadra azzurra abbia ancora fuori giocatori del calibro di Anguissa e Neres.

L’allenatore piacentino è già molto concentrato alla prossima sfida in Champions League per poi scendere in campo contro il Monza. Inoltre, ha rivelato come sia stato difficile comunicare anche i cambi di modulo al Maradona: il clima è stato infernale per tutta la durata del match. I tifosi del Napoli hanno dimostrato un forte attaccamento alla squadra nel momento più importante della stagione: gli azzurri proveranno così a superare in classifica proprio i nerazzurri per vivere un finale di stagione entusiasmante.

Conte andrà avanti per la sua strada per cercare di regalare un nuovo Scudetto alla piazza partenopea alla sua prima stagione sulla panchina del Napoli. Tra mille difficoltà, l’allenatore azzurro non si tirerà indietro proprio sul più bello.