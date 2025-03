Napoli, doppio recupero: Conte esulta

Il Napoli continua a puntare in alto: arrivano altre due buone notizie per Antonio Conte per il rush finale in ottica Scudetto. Ecco le loro condizioni

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. Gli azzurri continuano a lavorare senza sosta a Castel Volturno per preparare la prossima sfida contro la Fiorentina: spuntano le prossime mosse di formazione, arrivano altri due recuperi importanti per la squadra azzurra.

Saranno giorni intensi in casa azzurra per conoscere le nuove scelte di Conte in vista della sfida al Maradona contro la Fiorentina. Il Napoli è raggiante dopo la prestazione entusiasmante contro la capolista Inter, ma ora serve una nuova vittoria che manca da più di un mese. Conte si affiderà ancora a Lukaku, ma Raspadori potrebbe partire dalla panchina con il cambio di sistema di gioco passando alla difesa a 4.

Tornerà dal primo minuto anche Olivera come terzino sinistro, mentre Spinazzola agirà più avanti sulla stessa fascia. Spunta il doppio recupero a sorpresa di Antonio Conte: le condizioni dei due calciatori azzurri.

Napoli, doppia buona notizia per Conte: le ultime da Castel Volturno

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, Neres e Mazzocchi si avviano verso il recupero immediato. I due hanno messo nel mirino la sfida contro il Venezia, ma ora Conte cercherà di averli già a disposizione contro la Fiorentina: non è così facile. L’allenatore azzurro ci proverà fino alla fine per riuscire così ad affrontare la formazione viola nel migliore dei modi.

Più lontano il recupero di Anguissa che sarà a completa disposizione di Conte in vista della sfida di fine marzo contro il Milan. La sosta Nazionale arriverà proprio nel momento opportuno con gli azzurri che cercheranno di recuperare le energie dopo un mese di febbraio tremendo. Tante note negative sono arrivate dagli infortunati, ma ora l’allenatore azzurro non vede l’ora di avere tutta la rosa a disposizione.

Il recupero più importante sarà quello di Neres per dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva azzurra: mancano le sue accelerazioni con palla per mettere in apprensione le difese avversarie su giocate individuale. Ancora pochi giorni e poi Conte potrà contare anche sul talentuoso giocatore brasiliano che ha festeggiato il suo compleanno proprio poche ore fa. Serve ancora un po’ di pazienza prima di conoscere il prossimo undici scelto da Antonio Conte per sfidare la squadra viola guidata da Raffaele Palladino.