Calcio in lutto, è morto Pizzul: la storica telecronaca di Maradona

Terribile notizia arrivata pochi minuti fa con la scomparsa di Bruno Pizzul, storico telecronista Rai. Aveva 86 anni, ha avuto un ricordo speciale con Maradona

Il telecronista Rai, Bruno Pizzul, ha seguito la Nazionale italiana dal 1986 al 2002. Sognava di diventare calciatore, ma poi si è ritrovato in Rai venendo assunto dopo un annuncio dalla sede di Trieste. Un rapporto davvero unico anche con Maradona commentandolo numerose volte con la Nazionale argentina.

Una carriera eccellente in Rai seguendo ogni sport, ma poi si è specializzato con il calcio. Bruno Pizzul ha seguito da vicino per anni la Nazionale italiana, ma sfortunatamente non l’ha mai vista trionfare. Dopo l’addio alle cuffie, è stato ospite di numerosi programmi sportivi: tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni. Si è spento all’ospedale di Gorizia pochi minuti fa. Il calcio lo conosceva in ogni sua sfumatura seguendo anche il cambiamento di ogni periodo storico: spunta anche il ricordo con Maradona.

Bruno Pizzul, il ricordo commovente su Maradona

Bruno Pizzul ha voluto ricordare anche Maradona nel giorno della sua scomparsa avvenuta durante il periodo del Covid. I due non si sono mai conosciuti a fondo, ma lo stesso telecronista ha rivelato di essere stato trattato da El Pibe de Oro sempre come uno di famiglia quando si incontravano. Per lui è stato unico: ogni volta che l’ha commentato, non riusciva a trattenere la sua emozione per le gesta del campione argentino in campo.

Anche Pizzul ha rivelato in una vecchia intervista che nessun compagno di squadra aveva parlato mai male di Maradona. Per tutti è stato un punto di riferimento nonostante le numerose voci lontano dal campo di gioco: un legame speciale anche se i due non si sono mai frequentati fuori dal lavoro. I tifosi napoletani lo ricorderanno per sempre anche per quel “Va Alemaoo, c’è un buco” durante la sfida di Stoccarda.

Sono subito arrivati i primi messaggi commoventi dei personaggi del mondo del calcio e dello sport. Era riconosciuto come un uomo di un tempo: un professionista esemplare dal carattere riservato. Bruno Pizzul apparteneva ancora ad un mondo più pacato: le sue telecronache e il suo timbro di voce saranno per sempre ricordati dagli amanti del calcio. Ha scritto pagine di storie in radio e in tv: sarà indimenticabile. Un rapporto unico e speciale per chi ha frequentato il campo da gioco: all’età di quasi 87 anni è venuto a mancare Bruno Pizzul.