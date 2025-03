Napoli, Manna scatenato: doppio colpo in attacco

Un nuovo doppio colpo per Antonio Conte in vista della prossima stagione. Il ds Manna è scatenato sul fronte calciomercato: ecco la novità assoluta tutta da conoscere

Tutto cambia improvvisamente sul fronte calciomercato. Il ds Manna è sempre molto attivo anche in vista del futuro per puntellare la rosa a disposizione di Conte dopo una sessione invernale non troppo esaltante. Okafor si sta mettendo in forma per dare il proprio contributo, ma dopo l’addio di Kvara in tanti si aspettavano un colpaccio da novanta che potrebbe arrivare così in estate.

Saranno mesi intensi per programmare la prossima stagione in casa Napoli. Novità interessanti sul fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza delle big d’Italia e d’Europa: ecco il momento decisivo per arrivare così alla doppia chiusura dell’affare.

Tutto può cambiare in positivo per il ds Manna che è stato criticato dopo la sessione invernale di calciomercato: come sostituto di Kvara è arrivato nell’ultimo giorno di mercato Okafor dal Milan. Ora l’attaccante svizzero sta ritrovando la forma dei tempi migliori, ma spuntano due nuovi colpi in attacco per vivere nuovamente serate indimenticabili in campo internazionale.

Napoli, la doppia mossa del ds Manna: le ultime dal calciomercato

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli sta gettando le basi per costruire la rosa del futuro. Il ds Manna è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta il doppio colpo in attacco. Da una parte c’è sempre Adeyemi, in gol ancora in Champions League, mentre l’altro profilo interessante è quello di Edon Zhegrova, in scadenza contrattuale con il Lille nel 2026.

Il presidente De Laurentiis cercherà di trattenere l’allenatore azzurro con un nuovo progetto interessante dopo la sua prima stagione esaltante alla guida della squadra partenopea. Adeyemi continua a segnare in Champions League con la maglia del Borussia Dortmund: la sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Il ds Manna proverà il colpaccio per regalarlo subito ad Antonio Conte in vista della prossima stagione: può agire su tutto il fronte offensivo grazie alla sua tecnica in velocità.

Il Napoli è molto concentrato sulle undici finali da disputare fino al termine della stagione, ma la macchina organizzativa per il futuro è già partita con il ds Manna a capo delle prossime operazioni di mercato. Gli emissari azzurri sono in giro per l’Europa per valutare da vicino i prossimi colpi entusiasmanti da mettere subito a segno.