Napoli, Conte cambia sistema: un big va in panchina

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno: Conte è pronto a cambiare pelle in vista della sfida contro la Fiorentina, ecco la verità

L’allenatore azzurro sta meditando per alcune scelte a sorpresa: ecco la prossima mossa a sorpresa per affrontare la Fiorentina nel migliore modo possibile. Spuntano due mosse dell’allenatore azzurro: ecco i dettagli delle nuove scelte tattiche per mettere in difficoltà la formazione viola.

La prestazione eccellente contro l’Inter capolista ha ridato maggiore entusiasmo a capitan Di Lorenzo e compagni per la volata finale. Spunta la nuova mossa per superare anche l’ostacolo chiamato Fiorentina che si presenterà domenica al Maradona per un’altra sfida entusiasmante. Il Napoli vuole tornare alla vittoria a tutti i costi: Conte dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, ecco i dettagli delle sue prossime mosse.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: la verità

Una nuova strategia per puntare sempre più in alto. L’allenatore del Napoli ha dimostrato di cambiare sistema di partita in partita senza essere vincolato ad un modulo predefinito come avveniva in passato. Spuntano le ultime scelte di formazione a pochi giorni dalla sfida contro la Fiorentina.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la prossima sfida contro la Fiorentina. Dubbi di sistema di gioco per l’allenatore azzurro che dovrà scegliere tra il 3-5-2 e il 4-3-3: spunta la nuova mossa a sorpresa per il ballottaggio a centrocampo tra Gilmour e Billing e quello in attacco uno tra Raspadori e Spinazzola.

In panchina potrebbe andare così l’attaccante emiliano, autore di gol decisivi nel mese di febbraio nonostante qualche pareggio di troppo. In difesa tornerà Olivera sulla fascia sinistra: il terzino uruguaiano è sceso in campo contro l’Inter nei minuti finali del match. Ora è pronto ad essere protagonista dal primo minuto per poter passare alla difesa a 4 che dà maggiore stabilità anche per Politano che ha sofferto spesso Dimarco in fase di non possesso.

Una sfida che si preannuncia già decisiva per restare attaccati all’Inter fino alla fine, ma occhio anche alla Juventus che continua a risalire in classifica per sognare improvvisamente lo Scudetto. Sarà un mese di marzo decisivo per programmare anche il futuro in base agli obiettivi da raggiungere nei prossimi giorni. Il Napoli sogna ancora in grande.