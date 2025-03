Centro sportivo Napoli, la mossa di ADL: ecco dove giocherà

Il presidente De Laurentiis continua a pensare in grande per il nuovo centro sportivo. Conte ha ribadito l’urgenza di nuove infrastrutture per diventare un top club mondiale: la zona individuata

Il progetto del Napoli continuerà ad andare avanti per puntare sempre in alto. Antonio Conte è stato l’uomo chiave per iniziare una nuova rivoluzione in casa azzurra: spunta il nuovo dettaglio per il nuovo centro sportivo. Una nuova casa dello sport: il presidente De Laurentiis ha le idee chiare per sognare in grande.

Saranno giorni intensi per preparare la prossima sfida contro la Fiorentina a Castel Volturno. Conte sarà accontentato anche sul fronte calciomercato dal presidente De Laurentiis, ma spunta la nuova mossa per il nuovo centro sportivo. L’allenatore del Napoli tiene molto a cuore questo nuovo argomento: il Napoli dovrà diventare sempre più blasonata a partire dal settore giovanile per allevare nuovi talenti campani.

Napoli, il forte interesse di ADL: la verità

Tutto può cambiare improvvisamente per dare continuità al progetto di De Laurentiis. Con il sostegno di Antonio Conte, il numero uno della società partenopea ha nuove idee entusiasmanti: spunta la verità sul nuovo progetto.

Il Napoli continua ad individuare nuove zone per far sorgere il nuovo centro sportivo azzurro. Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, la squadra azzurra potrebbe continuare ad allenarsi a Castel Volturno. Un nuovo accordo con la famiglia Coppola che detiene nuovi terreni per far costruire la nuova cittadella dello sport tutto di marchio Napoli. La trattativa sembra essere ad una buona fase: ora bisognerà trovare soltanto l’accordo definitivo.

L’alternativa numero uno si chiama Afragola: il presidente De Laurentiis ha intenzione di iniziare subito i lavori in estate per poi trasferirsi definitivamente nel 2026. Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte stadio e centro sportivo per fare il definitivo passo tanto invocato da anni.

Il numero uno della società partenopea cercherà di rivoluzionare ogni singolo aspetto per investire sul territorio partenopeo. Anche le giovanili azzurre dovranno diventare un fiore all’occhiello della Prima squadra: tanti talenti partenopei sono costretti ad andare fuori per sognare in grande. Una nuova ultim’ora per iniziare subito i nuovi lavori: l’obiettivo resta quello di continuare la storia d’amore con Castel Volturno. La famiglia Coppola è pronta a chiudere l’affare con il numero uno del club partenopeo: le prossime settimane saranno decisive in tal senso.