Napoli, Manna avvisato: Conte stupito dal bomber della Serie A

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per chiudere i prossimi colpi. L’obiettivo è quello di anticipare la folta concorrenza: spunta il nuovo goleador

Un momento decisivo per programmare già la prossima stagione. Il Napoli continua a sognare in grande per lottare punto a punto in ottica Scudetto, ma spunta il nuovo bomber per la prossima stagione. Nelle ultime settimane si è diffusa anche una voce di uno scambio tra Osimhen e Hojlund, attaccante del Manchester United: ecco l’ultim’ora svelata dall’edizione de Il Mattino.

Continuano a crescere i bomber in Serie A. Conte è rimasto stupido dal suo rendimento finora come evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino: spunta il nuovo intreccio con il ds Manna per sognare in grande. Romelu Lukaku resta al momento il suo prototipo di attaccante, ma ora l’allenatore azzurro dovrà cambiare le due idee in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare Antonio Conte dopo la delusione della sessione invernale con l’addio di Kvara. Tutto può cambiare improvvisamente per rinforzare il reparto offensivo dell’allenatore leccese.

Napoli, la mossa a sorpresa in attacco: c’è l’ok di Conte

Lorenzo Lucca è il nuovo che avanza. Anche Luciano Spalletti ha speso parole d’elogio per il goleador dell’Udinese, che è stato protagonista di un siparietto con Thauvin in occasione del rigore segnato a Lecce. In pochi giorni tutto è rientrato grazie al lavoro dell’allenatore della squadra friulana. Lucca è tornato subito in campo mettendosi a disposizione proprio del talento francese, che ha realizzato a sua volta un nuovo rigore per riportare in alto l’Udinese.

Ha vissuto anche un periodo all’Ajax senza incidere più di tanto, ma ha rivelato che quell’esperienza è stata molto formativa. Così è tornato in Italia per sposare il progetto dei friulani che hanno sempre lavorato alla grande con i giovani talenti. Ora Lucca cercherà di farsi spazio anche in Nazionale, ma Retegui e Kean sono in pole per la prossima convocazione.

L’attaccante classe 2000 cercherà di compiere il definitivo salto di qualità: si è allenato duramente in estate anche grazie a lavori individuali a Torino. Ora è pronto per una nuova sfida: Conte potrebbe pensare a lui dopo che è stato accostato al Milan a gennaio. Ormai ci siamo per una nuova mossa di calciomercato: ecco la verità per arrivare subito a Lucca.