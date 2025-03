Napoli, rinnovo Meret: spunta una nuova grana

Il Napoli ha intenzione di chiudere i prossimi rinnovi contrattuali, ma spunta un nuovo problema intorno alla situazione di Alex Meret: ecco la verità sul portiere friulano

Criticato aspramente nel corso degli anni, ora Alex Meret dovrà prendere una nuova decisione circa il suo futuro. Il portiere friulano è cresciuto molto anche sotto l’aspetto della leadership: un momento decisivo per comunicare la sua scelta insieme al suo noto agente Federico Pastorello.

Dopo il rinnovo ufficiale di Olivera fino al 2030, il Napoli cercherà di chiudere il prima possibile quello di Alex Meret. Come riportato da CalcioNapoli24, spunta una nuova grana per il portiere friulano. C’è da risolvere subito un aspetto fondamentale per mettere nero su bianco: la firma è ancora in alto mare fino a questo momento. Conosciamo i nuovi dettagli per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: ecco la nuova mossa a sorpresa.

Napoli, futuro Meret: la decisione di ADL

La fumata bianca per il prolungamento contrattuale con il Napoli è sempre più vicina. Alex Meret potrebbe continuare la sua storia d’amore con il club partenopeo: entro fine marzo ci sarà un nuovo incontro tra il ds Manna e il suo agente Federico Pastorello.

Secondo le prime indiscrezioni, il portiere del Napoli firmerà un biennale più l’opzione per il terzo guadagnando 2,5 milioni di euro all’anno. Ci sarà soltanto da sistemare l’aspetto per quanto riguarda la parte dei bonus: a breve arriverà l’ok definitivo da parte del presidente De Laurentiis. Saranno giorni intensi in campo e fuori per arrivare alla chiusura definitiva: Alex Meret è pronto a firmare il suo rinnovo contrattuale.

Il Napoli vuole continuare a puntare su di lui per le prossime stagioni: la crescita è arrivata anche fuori dal campo grazie al lavoro certosino di Antonio Conte. L’agente Pastorello incontrerà così il ds Manna a fine marzo per arrivare alla fumata bianca definitiva. Ormai ci siamo, ma vanno risolte le grane sui bonus. Il presidente De Laurentiis vuole blindare i propri gioielli per poi regalare nuovi colpi sul fronte calciomercato allo stesso allenatore del Napoli.

La dirigenza partenopea ha intenzione di costruire una rosa competitiva su più fronti: Conte verrà blindato da ADL per continuare la loro storia d’amore dopo una prima stagione esaltante sotto ogni punto di vista. Meret è pronto a diventare il portiere azzurro per i prossimi anni.