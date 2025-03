Napoli: retroscena Kvara, poteva essere ancora azzurro

Il futuro del georgiano poteva continuare con la maglia dei partenopei. Un qualcosa di davvero sorprendente e che nessuno si aspettava

Le strade di Napoli e di Kvaratskhelia si sono separate in inverno, ma il futuro del georgiano poteva essere completamente differente. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito. L’esperto di calciomercato si è soffermato su quanto successo con Kvicha e magari ADL ha commesso un errore non sicuramente piccolo.

Stando a quanto riferito dal giornalista di Sky, il Napoli e Kvaratskhelia potevano continuare insieme anche dopo il calciomercato invernale. Un qualcosa che, almeno per il momento, lascia un po’ con l’amaro in bocca i tifosi partenopea. C’è la consapevolezza che con lui in rosa il finale poteva essere completamente differente. Ma poi si è deciso di optare per una strada differente magari con qualche rimpianto in più. Naturalmente ora fa parte del passato e per questo motivo l’ultima parola spetterà al campo per capire se la decisione è stata giusta oppure no.

Napoli: Kvara ancora con Conte, il retroscena

La cessione di Kvaratskhelia al Napoli è stata assolutamente imprevista. I partenopei erano certi di poter arrivare fino all’estate con lui e a confermarlo è l’ultimo retroscena di calciomercato. Secondo le ultime informazioni di Di Marzio, il giocatore, infatti, poteva lasciare la squadra partenopea in modo definitivo già in estate, ma chiudere la stagione con i partenopei. Naturalmente ADL ha fatto una scelta differente ed ora bisognerà capire se sarà giusta oppure no.

Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, il Liverpool aveva messo sul piatto una proposta di 100 milioni di euro per andare a prendere Kvaratskhelia durante il calciomercato estivo e lasciarlo in prestito fino al termine della stagione. Una offerta che il Napoli non ha assolutamente preso in considerazione. la proposta. Un rimpianto importante se si pensa poi a quanto successo in inverno e come si è sviluppata la questione.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché il campo darà l’ultimo giudizio. La speranza del Napoli è che alla fine la partenza di Kvara non possa condizionare la corta verso lo Scudetto. Di certo il Liverpool ci ha pensato provando ad anticipare anche la concorrenza, ma il Napoli non ha mai valutato questa opportunità. Ed ora vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e, soprattutto, se la scelta dei partenopei è giusta oppure no.