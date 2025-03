Napoli: tegola Lukaku, stangata in arrivo

Brutte notizie per i partenopei. Possibile stangata per il belga. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma presto potrebbero esserci delle novità

Nonostante le prestazioni non sono sempre state di assoluto livello, Romelu Lukaku è un punto di riferimento per questo Napoli. Conte non ha intenzione di rinunciare mai a lui e sicuramente il belga continuerà ad essere un giocatore importante anche nel futuro. Ma per l’attaccante, almeno per il momento, non ci sono delle buone notizie. Siamo semplicemente nel campo delle ipotesi e delle riflessioni.

Le dichiarazioni, citate dal Corriere della Sera, però inguaiano Lukaku e il rischio di stangata è molto alto. Il Napoli spera che il tutto si possa concludere senza particolari problemi o sanzioni. Ma le sensazioni non sono assolutamente positive e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno le decisioni della Giustizia Sportiva nei confronti del belga (e non solo).

Napoli: rischio squalifica per Lukaku, i dettagli

Il futuro di Lukaku potrebbe essere condizionato dall’inchiesta ultras. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, il belga avrebbe regalato un orologio a Beretta ai tempi dell’Inter. Ad ammetterlo è stato direttamente l’ultras e quindi non è da escludere che possa scattare una sanzione nei confronti del belga. Ricordiamo che i calciatori non possono avere dei rapporti stretti con il tifo caldo e quindi un dono rappresenta un qualcosa che lo potrebbe inguaiare.

Per il momento non si hanno certezze di quello che potrà succedere in futuro. La Procura Federale non ha ancora sciolto i dubbi sui deferimenti e quindi bisognerà attendere le prossime settimane. Il rischio è quello di una sanzione e quindi non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per capire come si svilupperà meglio la vicenda.

Lukaku spera di non dover fare i conti con una squalifica. Ma il rischio è che alla fine si arrivi ad una sanzione considerato anche i rapporti stretti con gli ultras nerazzurri. La possibilità di uno stop di almeno tre giornate è assolutamente possibile e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se il belga potrà continuare a giocare oppure dovrà fermarsi per la questione del rapporto con il tifo stretto nerazzurro.