Napoli, l’attaccante sta per firmare: via libera per questo affare

Il Napoli si sta concentrando sul proprio futuro ed in tal senso arriva una potenziale svolta molto importante per il futuro degli azzurri. L’attaccante, infatti, sta per firmare ed arriva il via libera definitivo. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Come è noto, il Napoli si sta guardando attorno con grande attenzione dal momento che vanno individuati in giro per l’Europa e bisogna anche combinare esigenze tecniche e quelle economiche. La priorità, infatti, sicuramente è rinforzare la squadra, ma non bisogna indirizzare male i soldi e, cosa ancor più importante, le risorse sono ingenti ma comunque limitate. Proprio per questo motivo Giovanni Manna, come spesso accade, sta agendo su più fronti ed ora è pronto a fiondarsi in maniera importante su un profilo.

L’attacco, in tal senso, sarà un reparto sul quale si concentreranno buona parte delle attenzioni del club. Per motivi a dir poco ovvi. Sicuramente perché manca ancora un degno sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, andato via a gennaio e mai sostituito. In tal senso, arriva una svolta per un nuovo attaccante visto che c’è il via libera per questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in casa Napoli, visto che si tratta di una novità che può alzare il livello del reparto avanzato.

Nuovo attaccante del Napoli, c’è il via libera: le ultime

Oltre alla sostituzione del georgiano, il Napoli si deve preoccupare anche di regalare a questa squadra un grande centravanti capace di darsi il cambio con Romelu Lukaku. Un innesto alla volta, però. Già, perché per arrivare a Noa Lang, poderoso esterno sinistro olandese in forza al PSV, arriva una svolta significativa. Già a gennaio Giovanni Manna ci aveva seriamente provato per lui, ma alla fine gli olandesi hanno fatto saltare tutto. Con enorme delusione anche dello stesso calciatore. In estate tutto può cambiare.

Già, perché a quanto pare il PSV ha seriamente messo in conto la possibilità di perdere il proprio numero 10. E, come raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, avrebbe anche già individuato il suo sostituto nel caso in cui dovesse salutare. Si tratta, a quanto pare, di Jack Clarke, attaccante in forza all’Ipsiwich Town. Insomma, il Napoli segue gli sviluppi di questa vicenda dal momento che presto potrebbe arrivare il semaforo verde per definire l’arrivo di Noa Lang.

Grande stagione, la sua, quella attualmente in corso con la maglia del PSV: tra Eredivisie, Coppa d’Olanda e competizioni europee, l’obiettivo di mercato del Napoli ha trovato 10 gol e 10 assist. Numeri da calciatore assolutamente completo, che lo hanno portato anche in Nazionale.