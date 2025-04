Napoli, Conte cambia ancora modulo: rivoluzione in attacco

Il Napoli di Conte potrebbe ancora una volta cambiare sistema di gioco e modulo, dal momento che il tecnico sta lavorando ad una autentica rivoluzione in attacco. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Lunedì gli azzurri devono riprendere la loro corsa verso lo Scudetto in casa, con lo stadio Diego Armando Maradona che proverà a spingere la squadra contro un Empoli disperato nella lotta per evitare la retrocessione. in tal senso, bisogna tornare a correre dopo il pareggio di Bologna. Di per sé non un risultato negativo visto il valore enorme della squadra di Vincenzo Italiano, ma che ha il retrogusto amaro dal momento che ha sancito il mancato avvicinamento all’Inter capolista. In tal senso, si tratta di una corsa a tappe molto avvincente.

Il girone di ritorno per gli azzurri non è stato per niente facile, dal momento che alcune battute d’arresto sono state dolorose. Come la sconfitta di Como oppure i pareggi contro Venezia ed Udinese. In vista della gara contro i toscani in programma per lunedì sera il Napoli di Antonio Conte può cambiare ancora una volta pelle e modulo, rivoluzionando la faccia del reparto avanzato. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che si tratta di novità rilevanti.

Antonio Conte cambia l’attacco del Napoli: le ultime

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, il Napoli contro l’Empoli potrebbe cambiare ancora una volta il modulo di gioco. A quanto pare, infatti, quello che desta preoccupazione è il rendimento di David Neres, che non è brillante e che non sta dando, da quando è tornato dall’infortunio, non si è più ripreso ai suoi livelli. In tal senso, Antonio Conte potrebbe seriamente cambiare sistema di gioco per ridare pericolosità al reparto avanzato, apparso ancora una volta privo di spunti contro il Bologna.

Proprio per questo motivo Conte potrebbe pensare di riproporre il 4-4-2, ridando fiducia in avanti a Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku. Quando è stato chiamato in causa, infatti, l’ex Sassuolo ha dato delle ottime risposte ed ha segnato con continuità ed il Napoli, con gli esterni che segnano con il contagocce, non può pensare di rinunciare ai suoi guizzi ed alla sua qualità. In mezzo al campo agirebbero eventualmente Politano, Gilmour, Lobotka e McTominay, vista la squalifica di Anguissa. Con Mazzocchi favorito per sostituire l’altro squalificato, vale a dire Di Lorenzo.