Napoli, nuovo colpo da Barcellona: ADL anticipa le big

Novità importanti per un nuovo colpo da Barcellona. Il Napoli è pronto a soffiarlo alle big europee: la mossa a sorpresa di De Laurentiis

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: spunta la nuova mossa a sorpresa da Barcellona. Un nuovo intreccio di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici con l’immediato ritorno in Champions League.

La dirigenza partenopea vorrebbe accontentare subito Antonio Conte per blindarlo in vista della prossima stagione. L’allenatore del Napoli è stato accostato anche alle big italiane, come Milan e Juventus, per iniziare un nuovo progetto avvincente. Il presidente De Laurentiis cercherà di convincerlo a continuare insieme il progetto, ma non sarà facile. Spunta la nuova mossa a sorpresa sul fronte calciomercato: dirà addio al Barcellona, il Napoli può avere la meglio.

Napoli, la mossa a sorpresa di ADL: il nuovo affare con i blaugrana

Un momento decisivo per pensare ai prossimi colpi del futuro. Ecco la mossa a sorpresa in casa azzurra per sognare in grande: il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare per convincere Conte.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Ansu Fati è pronto a fare le valigie. Il ds Manna continua a sondare il terreno per il talentuoso giocatore spagnolo del Barcellona, classe 2002, che finora ha deluso le aspettative. Ha avuto un calo fisiologico dopo aver indossato anche la maglia numero 10 dei blaugrana subito dopo Lionel Messi.

Il salto è stato troppo grande per lui: ora è pronto a rilanciarsi nel calcio internazionale con la nuova pista che porterebbe anche a Napoli. Già in passato è stato accostato al club partenopeo, ma ora potrebbe arrivare il trasferimento tanto atteso.

L’obiettivo del Napoli è quello di mettere sotto pressione l’Inter per la lotta Scudetto tanto ambita nelle ultime settimane. La squadra azzurra è molto concentrata sulle prossime sfide di campionato: soltanto al termine della stagione Conte deciderà il suo futuro. Alcune fonti autorevoli hanno anche svelato di un suo presunto ritorno alla Juventus, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Ansu Fati potrebbe essere la ciliegina sulla torta per incrementare il tasso tecnico della formazione azzurra: un nuovo colpo interessante da Barcellona per mettersi subito a disposizione di Conte. Si sogna ancora in grande in casa Napoli: il talento spagnolo non vede l’ora di tornare a brillare di luce propria.