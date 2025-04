Infortunio Buongiorno, tegola per Conte: i nuovi tempi di recupero

In casa Napoli non sono arrivate buone notizie, dal momento che l’infortunio di Buongiorno preoccupa e non poco. Sia Antonio Conte che i tifosi azzurri. In tal senso cambiano i tempi di recupero e si tratta di un fattore di preoccupazione ed ansia.

La proiezione del Napoli, in termini di attenzione, in questa fase non si può non orientare in maniera prevalente sul campo. Nelle prossime sette partite andrà di scena un autentico mini campionato con l’Inter e la squadra di Antonio Conte è consapevole che ha una sola via da percorrere per gioire: fare almeno tre punti in più rispetto a quella di Simone Inzaghi. In tal senso, però, oggi non è tempo di buone notizie come si suol dire, dal momento che le ultime sul problema che ha avuto Alessandro Buongiorno sono allarmanti e non poco.

Si tratta di quello che è, probabilmente, per rendimento il miglior difensore del Napoli, anche se in questa stagione è stato spesso frenato e rallentato da problemi di natura fisica. In tal senso, dopo il recente problema muscolare avuto cambiano i tempi di recupero e questo non farà di sicuro piacere ad Antonio Conte, che proprio attorno ad Alessandro Buongiorno ha costruito la propria linea di difesa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su di lui dall’infermeria di Castel Volturno.

Infortunio Buongiorno: ecco quali sono i tempi di recupero

La tendinopatia che lo sta affliggendo rappresenta sicuramente un problema per le condizioni del difensore ex Torino, anche tenendo conto del fatto che c’è un enorme rischio di ricaduta in queste situazioni. In tal senso, a fare il punto sull’infortunio di Buongiorno e sui tempi di recupero di cui ha bisogno in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli è il dottor ed ex medico della Nazionale italiana, vale a dire Enrico Castellacci. Andiamo a vedere la sua previsione sui tempi di recupero.

Queste le sue parole rilasciate alla nota emittente radiofonica campana: “Purtroppo non posso essere preciso nell’indicare dei tempi di recupero perché non ho visto il ragazzo di persona e non l’ho visitato. Credo che come minimo sono quindici o venti giorni. Magari lui può recuperare prima, ma in generale forzare i tempi di recupero è sempre un qualcosa di sbagliato. Si deve monitorare la situazione ed alla fine gli daranno il via libera per tornare nel momento in cui non ci saranno più rischi”.