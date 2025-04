Napoli, altro nome dalla Georgia: sorpresa per il nuovo attaccante

Il Napoli in sede di calciomercato si sta attivando per realizzare una squadra ancora più forte ed ora emerge un nome nuovo che arriva direttamente dalla Georgia. Si tratta di un calciatore che può fare davvero la differenza per caratteristiche.

E’ un momento a dir poco cruciale per gli azzurri, che deve necessariamente giocare su più tavoli, come si suole dire. Da una parte pensare alla stretta attualità, che ci pone davanti agli occhi tutti i giorni una classifica con la quale non si può non sognare lo Scudetto. E dall’altra deve pensare a programmare anche il proprio futuro, fatto soprattutto di calciomercato e di rinforzi di cui ha bisogno questa rosa. In tal senso, Giovanni Manna sta sondando il mercato internazionale a caccia dei profili che possano fare al caso del Napoli che verrà.

Uno dei reparti che sarà maggiormente interessato da movimenti e da trattative è sicuramente l’attacco, per svariati motivi. Il primo dei quali riguarda le possibili partenze, soprattutto di Giovanni Simeone che anche quest’anno ha faticato e non poco. Il secondo, ma non certo per importanza, nasce dall’esigenza di sostituire, cosa non avvenuta a gennaio, Khvicha Kvaratskhelia. Adesso emerge un nome nuovo direttamente dalla Georgia che può essere un innesto di estremo valore.

Nome nuovo per l’attacco del Napoli: arriva direttamente dalla Georgia

Insomma, ci sono porte girevoli per quanto riguarda l’attacco del Napoli. Sono tanti i profili sui quali Giovanni Manna si sta concentrando, nella assoluta consapevolezza del fatto che la squadra deve alzare il propri livelli di rendimento e qualitativi per puntare con decisione al doppio impegno. Serie A e UEFA Champions League. Kahka Dgebuadze, giornalista georgiano, è intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo. Ed ha tirato fuori un nome che può essere interessante per gli azzurri.

A quanto pare, infatti, dal suo punto di vista, vedrebbe molto bene Mikautadze nel Napoli. Si tratta di un centravanti moderno con il gol nel sangue ma molto bravo anche quando c’è da legare il gioco ed i reparti. Attualmente in forza all’Olympique Lione, ha avuto un inizio di stagione un po’ incerto ma ha poi iniziato a collezionare buoni numeri sotto porta. In tal senso, secondo Transfermarkt la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere un investimento interessante per un attaccante capace di alternarsi con Romelu Lukaku.