Napoli: affare con l’Empoli, arriva il ‘giustiziere’ della Juve

I partenopei guardano con attenzione in casa dei toscani. Dopo Fazzini, Ismajli e Goglichidze, un altro giocatore è finito nel mirino di Manna

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte e guarda ai talenti presenti nel nostro campionato e, in particolare, in casa dell’Empoli. Il sondaggio in inverno per Fazzini e Goglichidze conferma la volontà di Manna di puntare sui giovani e c’è un altro profilo che in queste settimane si sta mettendo in mostra proprio con la maglia dei toscani. Un nome emergente che piace molto al direttore sportivo.

Per il momento siamo solamente nel campo delle riflessioni. Non c’è stato nessun tentativo da parte del Napoli con l’Empoli in ottica calciomercato estivo. Si stanno seguendo da vicino le sue prestazioni e poi si scioglieranno i dubbi. Resta, comunque, un profilo che piace molto a Manna e alla società azzurra. Vedremo se si deciderà di affondare il colpo e di portarlo sin da subito alla corte di Conte.

Calciomercato Napoli: asse con l’Empoli, i dettagli

L’asse Empoli-Napoli potrebbe rinforzarsi nel prossimo calciomercato. I rapporti tra le due società sono storicamente ottimi anche se a gennaio alla fine non è stato concluso nessun affare. Il discorso, però, sembra rinviato direttamente a luglio dove sono diverse le operazioni destinate a concludersi.

Secondo le informazioni di Napoli Network, il Napoli starebbe seguendo da vicino Marianucci, il difensore che ha segnato il rigore decisivo contro la Juventus. Dopo un periodo di apprendimento, il classe 2004 è riuscito a prendere il posto da titolare e le sue qualità non sono assolutamente passate inosservate a Manna in ottica calciomercato estivo. Ci sono anche altri club su di lui e quindi si dovrà anticipare l’assalto per anticipare il colpo.

Non sarà un compito semplice, ma il Napoli proverà a sfruttare l’ottimo rapporto con l’Empoli per anticipare la concorrenza nel prossimo calciomercato. Per questo motivo vediamo cosa potrà succedere e quali saranno le scelte.

Mercato Napoli: Marianucci nel mirino

Marianucci è il nome nuovo per rinforzare la rosa di Conte nel prossimo calciomercato. Per questo motivo il Napoli ci pensa e valuta la possibilità di affondare il colpo in estate. Resta da capire se da parte dell’Empoli ci sarà un via libera definitivo al trasferimento oppure deciderà di attendere magari il 2026 anche per alzare la valutazione del centrale.