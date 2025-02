Napoli: rinforzo a centrocampo, Manna lo prende il Belgio

Il direttore sportivo guarda anche all’estero per trovare i giocatori giusti da dare a Conte. E c’è un profilo giovane che piace molto a Castel Volturno

Il Napoli vuole costruire una squadra giovane, ma vincente. Sembra essere questa l’idea di Manna, almeno stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato. I partenopei nelle ultime settimane stanno lavorando in modo molto intenso per individuare i giocatori giusti e in grado di alzare il livello della rosa. Naturalmente gli esperti dovranno essere affiancati da rinforzi di prospettiva e ci sono diversi profili presenti sul taccuino del direttore sportivo.

Secondo le ultime informazioni di Konur, Manna starebbe seguendo da vicino un calciatore dell’Anversa. Parliamo di un classe 2004 che si sta mettendo in mostra con il club belga dimostrando tutte le sue qualità. I partenopei non sono l’unica squadra sulle sue tracce e per questo motivo bisognerà accelerare un po’ se si vuole chiudere un colpo simile nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli: occhi in Belgio, c’è un nome che piace agli azzurri

Il Napoli nella sua storia ci ha abituato a chiudere delle operazioni sicuramente non importante dal punto di vista del nome, ma che nel tempo si sono rivelate assolutamente di primo livello. Osimhen e Kvaratskhelia su tutte, ma ci sono altri giocatori che sono diventati famosi a livello mondiale proprio con la maglia azzurra.

Una strategia ben chiara e che il Napoli potrebbe mettere in atto anche nel prossimo calciomercato andando a prendere un giocatore giovane, ma di prospettiva come Doumbia. Il maliano è un classe 2004 che si sta mettendo in mostra con l’Anversa attirando l’attenzione di diversi club in ottica calciomercato estivo. Sono già tre le reti messe a segno in 18 presenze e per un centrocampista che ha soprattutto un compito di impostare il gioco non è un numero basso.

Nella sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di trequartista e andrebbe perfettamente a interpretare il ruolo di vice McTominay in questo Napoli. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni di calciomercato da parte di Manna.

Mercato Napoli: Doumbia il nome nuovo per il centrocampo

Doumbia in questo momento è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli in ottica calciomercato estivo. Naturalmente non c’è nessuna trattativa in corso e bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se alla fine tutto si potrà sbloccare oppure si resterà nel campo delle idee.