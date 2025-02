Napoli: scippo alla Juve, si chiude in estate

Manna potrebbe a sorprese piazzare un colpo dai bianconeri nel prossimo calciomercato. Il giocatore sembra essere in uscita. I dettagli

È un Napoli che si sta muovendo su diversi tavoli in ottica di calciomercato. L’obiettivo di Manna è quello di riuscire a costruire una squadra di assoluto livello e completa in tutti i reparti. Per questo motivo sono in corso valutazioni anche su giocatori che potrebbero non rientrare più nei piani delle altre big di Serie A. E uno di questi è nella Juventus.

Sappiamo come i bianconeri sono pronti a dare vita ad una rivoluzione importante nel prossimo calciomercato dopo il flop di questa stagione e quindi si proverà ad effettuare diverse cessioni. E su un giocatore il Napoli potrebbe farci un pensierino. Un profilo che piace davvero molto a Manna per diversi motivi e vedremo se alla fine ci potrà essere un tentativo oppure assisteremo ad un passo indietro anche da parte dei bianconeri.

Calciomercato Napoli: Manna interessato al suo pupillo, i dettagli

Manna, a differenza di quanto fatto in inverno, non vuole sbagliare e per questo motivo si sta muovendo sin da ora per individuare i profili giusti da dare al proprio tecnico. Non sicuramente un compito semplice, ma le idee sono chiare e quindi ci attendiamo nel giro di davvero poco tempo diverse novità.

Secondo quanto riferito da Konur, alcuni club di Serie A starebbero seguendo da vicino Mbangula e a questo punto non possiamo escludere che ci sia anche il Napoli in corsa. Sappiamo come Manna lo ha portato alla Juventus in passato e un pensierino lo potrebbe fare anche in questo calciomercato.

Naturalmente non è una opzione immediata e bisognerà anche capire la Juventus come si muoverà in uscita. Ma l’opzione Mbangula per il Napoli in questo calciomercato è assolutamente da tenere in considerazione vista la stima di Manna nei suoi confronti.

Mercato Napoli: idea Mbangula per l’estate?

Il Napoli valuta anche il profilo di Mbangula per rinforzare la rosa durante il prossimo calciomercato estivo. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e riflessioni, ma non è da escludere che alla fine si possa comunque fare un tentativo per capire meglio cosa succederà e quali saranno le reali possibilità di portare a termine una operazione simile.