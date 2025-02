Napoli: scambio definito, la chiave è Osimhen

I partenopei potrebbero fare una operazione importante con il nigeriano dentro. Siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà

È un Napoli molto attivo in ottica calciomercato. I partenopei hanno la consapevolezza di non dover commettere gli stessi errori fatti in passato. Per questo motivo Manna sin da oggi sta lavorando per provare ad individuare i rinforzi giusti da dare ad Antonio Conte. Naturalmente per il momento si è nel campo delle ipotesi visto che non c’è nessuna trattativa reale in corso, ma si sta comunque ragionando per trovare una soluzione importante.

E attenzione alla possibilità di uno scambio con il coinvolgimento di Osimhen. Il nigeriano, che al termine della stagione ritornerà al Napoli, potrebbe diventare una opzione seria di calciomercato per diversi club e il Napoli è pronto a ragionare sull’ipotesi di uno scambio di calciomercato. Naturalmente la strada è molto lunga fino alla prossima estate e non si escludono delle novità in questo senso.

Calciomercato Napoli: scambio con Osimhen, i dettagli

Fino ad oggi il Napoli ha chiuso a qualsiasi possibilità di scambio con Osimhen. Una volontà dovuta al fatto di dover guadagnare il più possibile anche per alzare il livello della rosa con i soldi della cessione del nigeriano. Ma ora, con un contratto in scadenza nel 2026, non è da escludere che si decida di aprire ad una operazione differente anche se molto importante anche per lo stesso club partenopeo.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Arsenal sembra interessato a Osimhen in ottica calciomercato estivo e a questo punto non è da escludere un inserimento nella trattativa di un nome come Tomiyasu. Il giapponese piace da tempo al Napoli e quindi vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del club.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Ma l’inserimento di Tomiyasu potrebbe davvero sbloccare la trattativa per quanto riguarda Osimhen all’Arsenal nel prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del club.

Mercato Napoli: l’Arsenal pensa a Osimhen

A prescindere da Tomiyasu, l’Arsenal è pronta ad affondare il colpo per Osimhen nel prossimo calciomercato. Siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Ma non è da escludere che si possa comunque fare un tentativo magari inserendo una contropartita nella trattativa. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte del club partenopeo.