Napoli, addio Conte: torna nella sua ex squadra

Conte è al lavoro per affrontare l’Inter nel migliore dei modi, ma spunta anche la nuova bomba di mercato sul suo futuro: c’è la sua ex squadra

Una voglia immensa di continuare ad essere protagonista in casa azzurra. Conte dovrà prendere una nuova decisione in ottica futura: l’allenatore del Napoli è deluso per vari motivi, spunta così la sua ex squadra.

La dirigenza partenopea dovrà così conoscere il futuro di Antonio Conte. Nelle ultime settimane lo stesso allenatore del Napoli ha mostrato tanto malcontento per gli ultimi risultati: ha parlato di scarsa personalità in certi momenti topici con la squadra azzurra che dovrà crescere ancora sotto il profilo della pressione. Deluso anche del mancato sostituto di Kvara ad inizio febbraio, ora Conte dovrà prendere una decisione per capire se ci siano o meno i margini per continuare il suo percorso.

Napoli, la mossa a sorpresa per Conte: la sua nuova squadra

Saranno mesi intensi in casa azzurra per arrivare a scoprire il futuro dell’allenatore leccese. Conte è pronto anche a dire subito addio al Napoli per vivere una nuova avventura nella sua ex squadra: un ritorno gradito per continuare a sognare in grande.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte potrebbe tornare sulla panchina della Juventus per il post Motta. Il club bianconero potrebbe pensare ad una nuova rivoluzione in estate in caso di fallimento per il quarto posto. C’è anche l’idea di Gian Piero Gasperini, altro ex visto che ha guidato in passato la Primavera bianconera.

Saranno così mesi intensi per conoscere il futuro di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli cercherà così di trovare la miglior soluzione per il suo futuro. La Juventus ha intenzione di cambiare pelle dopo gli ultimi risultati negativi collezionati da Thiago Motta arrivato proprio nella scorsa estate. Tutto può cambiare nelle prossime settimane con l’intreccio decisivo: Conte potrebbe così tornare di moda in casa bianconera.

Il Napoli vorrebbe così trovare la giusta quadratura per continuare la storia d’amore con l’allenatore leccese, ma non sarà facile. La squadra azzurra proverà così ad avere la meglio a convincerlo per blindarlo subito, ma la Juventus è pronta al nuovo colpo di scena. Il ds Giuntoli potrebbe così virare proprio sull’allenatore del Napoli che ha scritto la storia recente e passata della squadra bianconera in campo e fuori.