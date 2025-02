Napoli, squalifica Lautaro: spunta l’audio, la decisione a sorpresa

Novità importanti in casa Napoli per conoscere la situazione di Lautaro Martinez. A poche ore dalla sfida con l’Inter, spunta l’audio sull’espressione blasfema del Toro

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande. Lautaro Martinez vuole essere un punto di riferimento dell’Inter come capitano della squadra nerazzurra: l’Inter scenderà in campo al Maradona per puntare in alto. Ora spunta anche l’audio dopo l’espressione blasfema pronunciata al termine della sfida contro l’Inter: l’attaccante argentino ha sempre negato di averla detta, ma ora ci sono le prove ascoltate anche dal procuratore Federale Giuseppe Chinè.

Saranno ore intense per avvicinarsi sempre di più alla sfida tanto attesa. Il Napoli cercherà di superare nuovamente l’Inter per continuare a cullare il sogno Scudetto: spunta la verità sull’audio ascoltato dal procuratore Federale Chinè. La squadra azzurra ha lavorato duramente in questi giorni per trovare anche la giusta quadratura dopo l’assenza forzata di Anguissa.

Conte ha intenzione di tornare alla vittoria dopo un mese di febbraio terribile con tre pareggi e una sconfitta arrivata nell’ultimo turno di campionato contro il Como. Ecco la verità sul caso Lautaro Martinez: la decisione sulla squalifica dell’attaccante argentino.

Napoli, ecco la verità sul caso Lautaro Martinez: il motivo

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, il Procuratore Federale Giuseppe Chinè è riuscito a recuperare così le prove audio e video di Lautaro Martinez in cui ha pronunciato l’espressione blasfema. Non ci sarà la squalifica per l’attaccante argentino dell’Inter: l’attaccante argentino non salterà la sfida contro il Napoli al Maradona.

Il Corriere della Sera ha rivelato che la prova sarebbe dovuta arrivare nel pomeriggio seguente: Lautaro rischiava una squalifica di due turni visto che è capitano. Al massimo ci sarà una multa per il Toro che non vede l’ora di essere protagonista contro la squadra azzurra. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande in casa nerazzurra: lo Scudetto resta uno degli obiettivi principali dell’Inter.

Saranno settimane intense per conoscere così gli obiettivi futuri di Napoli ed Inter: lo scontro diretto potrebbe dire davvero tanto per la prossima vincitrice dello Scudetto. Gli azzurri potrebbero avere un’occasione ghiotta per far tornare a sognare i tifosi: ormai ci siamo per arrivare alla sfida carichi a mille. Ci sarà anche Lautaro visto che non sconterà mai la squalifica.