Napoli, Conte ha un solo dubbio: ballottaggio a centrocampo

Ancora dubbi di formazione per Antonio Conte in vista della super sfida contro l’Inter. Ecco la possibile mossa a sorpresa a centrocampo

Due giorni intensi in casa Napoli per trovare la giusta quadratura a centrocampo dopo la tegola Anguissa. Il centrocampista azzurro ha rimediato l’ennesimo problema muscolare al soleo: ecco la mossa a sorpresa dal primo minuto.

Gli azzurri hanno un’occasione ghiotta di tornare al primo posto in classifica. Nonostante le tante defezioni Conte ha le idee chiarissime per l’obiettivo, ma spunta un nuovo ballottaggio a centrocampo. L’Inter proverà così ad allungare in classifica per avvicinarsi ad uno dei tanti obiettivi stagionali. Simone Inzaghi avrebbe anche in mente qualche cambio di modulo passando al 4-4-2 come ha evidenziato in conferenza stampa dopo la sfida di Coppa Italia. Ecco gli ultimi accorgimenti tattici di Antonio Conte per puntare in alto: ormai manca davvero poco al big match del Maradona.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: la scelta da titolare

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Anguissa starà fermo per un mese e così Conte dovrà pensare al suo sostituto. In pole ci sarebbe Billing che ha esordito proprio in maglia azzurra contro il Como, ma potrebbe arrivare anche il rilancio di Gilmour dal primo minuto dopo che è stato titolare per l’ultima volta proprio a San Siro contro i nerazzurri.

Saranno giorni intensi in casa Napoli per scegliere così il miglior undici per ingabbiare Lautaro e compagni. Sarà una sfida ricca di colpi di scena per centrare nuovamente la vittoria che manca da un mese. Conte dovrà prendere una decisione in tempi brevi per tentare il colpaccio al Maradona contro la corazzata nerazzurra. In attacco spazio a Raspadori e Lukaku con la conferma del 3-5-2 dopo alcuni voci che parlavano di un possibile ritorno al 4-3-3.

Il Napoli vuole continuare a sognare in grande dopo una stagione incredibile sotto ogni punto di vista. Lo stesso ds Manna ha rivelato come l’obiettivo Scudetto non era nei piani iniziale per quest’annata entusiasmante: saranno giorni decisivi per conoscere così il prosieguo stagionale degli azzurri. Antonio Conte cercherà di avere la meglio, ma non sarà facile affrontare la squadra nerazzurra. Un momento decisivo per tornare subito protagonisti in Serie A dopo un mese di febbraio completamente da dimenticare. Il Napoli continua a crederci grazie al condottiero azzurro.