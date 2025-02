Calciomercato, esonero Motta: Giuntoli sceglie il sostituto

Motta ha perso completamente le staffe dopo la pesante sconfitta contro l’Empoli. Ora rischia subito l’esonero: ecco la verità del ds Giuntoli sul sostituto

Una nuova grana in casa Juventus con l’eliminazione dalla Champions League. Ecco il momento terribile che continua senza sosta per i bianconeri: tutto può cambiare in poco tempo con il possibile addio anche dell’allenatore bianconero. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore: conosciamo tutti i dettagli del ds Giuntoli.

Una serata incredibile in casa Juventus con l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia. Un momento terribile per la squadra bianconera che ora dovrà trovare le giuste motivazioni per continuare il percorso con Thiago Motta. Lo stesso allenatore della Juventus ha criticato duramente l’atteggiamento dei propri calciatori mandando frecciatine in conferenza stampa.

Ora bisognerà prendere subito una decisione dopo la sconfitta ai rigori contro l’Empoli: un risultato davvero mortificante anche per i tifosi bianconeri. Spunta la nuova rivoluzione del ds Giuntoli: ecco il sostituto. Dopo l’addio dalla Champions League, ora l’obiettivo principale è il quarto posto in classifica.

Calciomercato, Motta verso l’esonero: la mossa del ds Giuntoli

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, Thiago Motta è sul banco degli imputati, oltre per i risultati decisamente deludenti, per la gestione dello spogliatoio. Inoltre, con vari giocatori non è scattato il feeling e ci sono stati screzi. Il contratto fino al 2027 potrebbe non bastare per salvarlo a fine stagione: spunta così una nuova rivoluzione in atto in casa Juventus.

Il ds Giuntoli potrebbe così optare per un nuovo sostituto: Zidane e Xavi sono liberi ormai da tempo, mentre la suggestione si chiama Alberto Aquilani come si evince dalle indiscrezioni di mercato. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un possibile ritorno di Allegri e Sarri, ma sembra più fantamercato.

Tutto può cambiare in pochi giorni per riuscire a salvare la stagione della Juventus. La dirigenza bianconera si era così affidata a Thiago Motta dopo l’exploit alla guida del Bologna portandolo a sorpresa in Champions League. Ora l’allenatore della Juventus rischia subito l’esonero dopo lo sfogo in conferenza stampa: il ds Giuntoli si è messo subito al lavoro per trovare un sostituto all’altezza.

Saranno ore decisive per riuscire così a scoprire il futuro dell’allenatore della Juventus. Thiago Motta potrebbe subito dire addio: la decisione arriverà a breve con la volontà del ds Giuntoli.