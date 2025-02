Mercato Napoli, affare con l’Atalanta: Caprile pedina di scambio

Mercato Napoli, in casa azzurra emerge una trattativa a sorpresa con l’Atalanta che potrebbe seriamente decollare in estate. E la chiave di volta per sbloccare questa operazione potrebbe essere proprio Elia Caprile, portiere dei partenopei ma adesso in prestito al Cagliari. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Se la concentrazione non può non essere al campo di questi tempi, con la lotta per lo Scudetto che è più viva che mai dal momento che ora è tornata in corsa anche l’Atalanta, non si può non tenere a mente che il calciomercato non è troppo lontano. E che, dopo i disastri di gennaio, non si possono più commettere errori questa estate. Il margine è davvero molto ridotto.

In tal senso, in vista di questa sessione estiva, sono varie le piste che il direttore sportivo Giovanni Manna sta seguendo con particolare attenzione. E da questo punto di vista, bisogna fare attenzione ad una trattativa con l’Atalanta che può diventare davvero molto calda. E la pedina di scambio potrebbe essere per davvero Elia Caprile, attualmente in prestito al Cagliari.

Mercato Napoli, nuovo affare con l’Atalanta: le ultime notizie

Il portiere di proprietà del Napoli sta facendo davvero benissimo in Sardegna. E’ in prestito al Cagliari da gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni. Una cifra importante, ma a cui i sardi stanno pensando viste le prestazioni del numero uno. Ed adesso andiamo a vedere nel dettaglio che scenario si può prefigurare in estate.

Stando a quanto raccontato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, sul proprio account X, l’Atalanta è seriamente interessata ad Elia Caprile per l’estate. Ed il Napoli, dal canto suo, nel caso in cui il Cagliari non dovesse esercitare il diritto di riscatto, potrebbe seriamente utilizzare l’estremo difensore come pedina di scambio per arrivare ad uno dei talenti di Gasperini.

Napoli, scambio con la squadra di Gasperini: Caprile a Bergamo

Negli ultimi mesi, infatti, gli azzurri sono stati accostati a diversi profili in forza alla Dea, da Ruggeri fino ad arrivare al grande sogno dei tifosi, vale a dire Ademola Lookman. Senza dimenticare Zappacosta. Soprattutto quest’ultimo, che è un po’ un pupillo di Conte, potrebbe fare al caso del Napoli, per la sua pericolosità su entrambe le fasce.