Serie A: addio al tecnico deciso, Fabregas nuovo allenatore

In Serie A le panchine sono sempre girevoli, come si suole dire, ed in tal senso sta per arrivare un altro colpo di scena. Il club, infatti, sembra aver deciso di sollevare il tecnico dal proprio incarico e pare intenzionato a puntare proprio su Cesc Fabregas. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei talenti più puri in senso assoluto tra gli allenatori emergenti. D’altronde, qualche tempo fa, quando ha deciso di accettare Como, lo ha fatto proprio per le prospettive relative alla carriera da allenatore che si potevano spalancare. In tal senso, ha deciso di fare la trafila partendo dalla Primavera, ma il passaggio in prima squadra è stato rapido.

E non solo non lo ha sofferto, ma prima ha portato la squadra in Serie A dalla cadetteria e poi quest’anno l’ha fatta affermare come una delle realtà più affascinanti ed interessanti del nostro calcio. Adesso, però, a sorpresa Cesc Fabregas potrebbe già lasciare il Como, con una big del nostro calcio che sarebbe pronta a fiondarsi su di lui. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Lo spagnolo può salutare il Como: le ultime notizie a riguardo

Se da calciatore è stato straordinario e sontuoso, sicuramente all’Arsenal ma anche al Barcellona ed al Chelsea, da allenatore deve ancora dimostrare tutto il suo valore. Ma ciò che si sta vedendo, per volare bassi, fa sicuramente essere molto, molto ottimisti. In tal senso, arriva la svolta per il suo salto di qualità come tecnico, con una big sulle sue tracce.

Secondo quanto raccontato dal portale Giallorossi.net, infatti, la Roma sta seriamente pensando a Cesc Fabregas per la prossima stagione, dal momento che a prescindere dai risultati non ci sarà la riconferma per Claudio Ranieri, tornato solo per amore di questi colori. Andiamo a vedere le ultime sulla posizione del tecnico spagnolo.

Fabregas sulla panchina della big di Serie A: come stanno le cose

Fabregas è legato da un contratto con il Como fino al 2028 e, tenendo conto anche del progetto a dir poco ambizioso della compagine in questione, non sarà per niente facile per la Roma convincerlo a lasciare quella piazza. In cui, tra l’altro, può fare esperienza e maturare come allenatore. In ogni caso, pare che sia uno dei primi nomi per i giallorossi.