Lautaro sarà squalificato, ma non a Napoli: il motivo, ADL furioso

Lautaro Martinez continua ad essere nell’occhio del ciclone per presunti espressioni blasfeme. L’attaccante argentino ha negato tutto ciò: può scontare un turno di squalifica

Saranno ore intense in casa Napoli per preparare al meglio la sfida contro l’Inter. Un momento decisivo per tornare così al primo posto per vivere magicamente lo scontro diretto in programma al Maradona. Spunta la possibile squalifica per Lautaro Martinez, ma non la sconterà contro la squadra guidata da Antonio Conte: ecco la motivazione.

L’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, ha rivelato di non aver mai bestemmiato esultando anche contro il Genoa portandosi le dita alle orecchie per tapparsele. Un’esultanza così polemica dopo tutto quello che è stato detto sul proprio conto: ora il capitano nerazzurro è molto concentrato sulla prossima sfida contro il Napoli. Ecco tutta la verità evidenziata dall’edizione di Tuttosport: sconterà un turno di squalifica, ecco quando.

Napoli, la decisione di Lautaro: cosa succederà ora?

In casa azzurra si continua a sognare nonostante un mese di febbraio da incubo: spunta tutto quello che succederà per il caso Lautaro Martinez, conosciamo i dettagli.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Lautaro è a rischio squalifica dopo che la procura Figc continua a cercare l’audio della presunta bestemmia. L’attaccante argentino non salterà la trasferta di Napoli visto il poco tempo a disposizione, ma potrebbe arrivare subito dopo la super sfida contro la squadra azzurra.

Anche la società nerazzurra è molto tranquilla visto che è fiduciosa della versione del Toro: il capitano nerazzurro ha svelato di non aver mai bestemmiato durante le sue interviste. Se l’audio verrà provato, per l’articolo 37 del Codice della Giustizia Sportiva potrà essere punito per espressioni blasfeme scontando così un turno di squalifica. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se arriverà o meno la squalifica per il capitano nerazzurro.

Inzaghi è pronto a varare anche un nuovo sistema di gioco vista l’emergenza sugli esterni. Saranno ore frenetiche per le due big della Serie A che si affronteranno per avere la meglio in ottica Scudetto. Il Napoli proverà così a rendere vita dura ai nerazzurri cercando così di tornare alla vittoria proprio nello scontro diretto tanto atteso dai tifosi. Conte dovrà pensare così anche alle ultime di formazione per arrivare alla sfida del primo marzo senza dubbi: in pole c’è Billing per sostituire l’infortunato Anguissa, ma occhio al rilancio di Gilmour.