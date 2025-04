Grave infortunio in Serie A: cambio obbligato, esce in lacrime

È quasi come se Mike Maignan avesse dato il “là” ad una giornata di campionato dove a farla da padrona sono gli infortuni gravi.

Anche nell’anticipo del sabato pomeriggio tra Venezia e Monza abbiamo infatti assistito ad una scena forte, non tanto perché c’è stato un duro scontro di gioco, ma perché al momento della sostituzione il calciatore si è lasciato andare ad un pianto disperato a causa dell’infortunio da lui patito.

Nel corso della prima frazione di gioco c’erano comunque stati dei primi segnali di cedimento, ma mai nessuno si sarebbe aspettato un epilogo del genere della situazione.

È uscito in lacrime: infortunio gravissimo

Dopo quello di Mike Maignan siamo costretti a registrare un altro grave infortunio in questa giornata di Serie A. Questa volta, fortunatamente, non c’è stato nessuno scontro di gioco particolarmente duro, ma le lacrime che accompagnato l’uscita dal campo del calciatore hanno comunque fatto effetto.

In questo caso non vale il discorso del “la speranza è che possa trattarsi alla fine di una sciocchezza“, anche perché sennò il pianto disperato del calciatore non avrebbe giustificazione, ma le sensazioni sono assolutamente negative, e l’impressione è che queste verranno confermate più avanti con i risultati degli esami strumentali ai quali verrà sottoposto il calciatore nelle prossime ore.

Stando dunque a quanto approfondito dai colleghi di SOS Fanta, al 26esimo minuto di Venezia-Monza Keita Balde è stato costretto a lasciare in lacrime in campo a causa di un infortunio muscolare che complica ulteriormente i discorsi salvezza per la formazione di Alessandro Nesta, che rischia seriamente di dover fare a meno del suo giocatore migliore da qui fino al termine della stagione. Al momento non è ancora possibile fornire una diagnosi completa delle condizioni di Keita, ma già nel post partita si potrà quantomeno cominciare a capirne di più, con l’ipotesi lesione che sembrerebbe essere l’unica plausibile al momento.

Condizioni e tempi di recupero per il calciatore

È presto per parlare di tempi di recupero per Keita Balde, ma le lacrime di dolore (e dispiacere) che hanno accompagnato la sua uscita dal campo lasciano trasparire più di quanto si possa effettivamente credere. Se le sensazioni dovessero essere confermate, l’attaccante senegalese potrebbe aver finito oggi la sua stagione con il Monza.

SOS Fanta parla di un infortunio alla coscia sinistra per Keita Balde, la stessa che intorno al quindicesimo minuto lo staff medico brianzolo aveva già attenzionato dopo che il giocatore aveva avvertito un leggero fastidio. Non sembrava essere nulla di grave, ma l’averci giocato sopra ha fortemente condizionato la prestazione del senegalese, che adesso dovrà fare i conti con un lungo periodo di stop che potrebbe compromettere non solo la stagione del Monza, ma anche la sua conferma in biancorosso per la prossima stagione.