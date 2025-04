Nuovo colpo in mediana per il Napoli: affare da 13MLN

La stagione deve ancora volgere al termine, ma Aurelio De Laurentiis starebbe già valutando come rinforzare il suo Napoli la prossima estate.

La priorità è ovviamente il sostituto di Khvicha Kvaratkshelia, ma allo stesso tempo il presidente partenopeo avrebbe anche già opzionato un centrocampista dopo un breve colloquio con il direttore sportivo Giovanni Manna. Il dirigente avrebbe suggerito questo nome ad ADL dopo essersi confrontato con Antonio Conte, che a quanto pare avrebbe dato il via libera all’arrivo in azzurro di questo calciatore che fa della duttilità la sua caratteristica principale.

Sicuramente nelle gerarchie del salentino partirò indietro rispetto a Scott McTominay, Anguissa e Lobotka, ma non è da escludere che possa spodestare uno dei tre dal loro trono a stagione in corso.

Il Napoli si rinforza in mediana

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che nonostante la posta in palio in questo finale di stagione si starebbe già cominciando a concentrare sulla prossima, quantomeno a livello dirigenziale.

L’intenzione di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna è quella di rinforzare la squadra e renderla ancora più competitiva, non solo per il campionato italiano ma anche per l’Europa, dove Antonio Conte (qualora restasse) non ha alcuna intenzione di sfigurare, anzi. Per questo motivo lo stato maggiore partenopeo avrebbe cominciato a seguire diversi profili in vista del prossimo calciomercato estivo, arrivando ad opzionare addirittura uno. Ma che significa? Essenzialmente è come se il Napoli avesse bloccato questo giocatore, che a partire dalla prossima stagione vestirà per l’appunto la maglia azzurra, salvo incredibili colpi di scena.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Gifuni nel corso del consueto appuntamento con Fuorigioco, programma in onda sulle frequenze di Tele A, per la prossima estate il Napoli avrebbe opzionato il giovane centrocampista del Falimacao Gustavo Sa, mediano, all’occorrenza anche trequartista, classe 2004.

Il Napoli piazza il primo colpo da 13MLN

Il Napoli ha messo gli occhi su Gustavo Sa del Falimacao, centrocampista classe 2004 da 28 presenze, 3 gol e 7 assist in stagione. Sul giovane portoghese ci sarebbe anche l’interesse di alcune delle squadre più importanti di Portogallo, come il Benfica da esempio, ma l’anticipo di Aurelio De Laurentiis potrebbe risultare essere decisivo ai fini del futuro del ragazzo.

Secondo Gifuni il Napoli avrebbe addirittura bloccato Gustavo Sa, a conferma del forte gradimento nei confronti del calciatore. Con il Falimacao non sarebbe però cominciata ancora nessuna trattativa, ma l’impressione è che da qui a qualche settimana le parti possano finalmente cominciare a sentire, con il club portoghese che valuta il suo talento, uno dei più interessanti di questa generazione, circa 13 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.