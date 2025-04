Napoli, Conte ha già deciso il suo futuro: Zazzaroni ne è sicuro

Conte è pronto a prendere la miglior decisione per il futuro. Spunta l’annuncio in diretta tv: Zazzaroni ha svelato quello che farà, la verità

Saranno settimane intense per conoscere il futuro di Antonio Conte. Negli ultimi giorni l’allenatore del Napoli si è sfogato scagliandosi contro l’ambiente partenopeo. Ora continua a sognare il trionfo dello Scudetto dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna: in diretta tv è arrivato l’annuncio di Ivan Zazzaroni.

Un fiume in piena Antonio Conte negli ultimi giorni. L’allenatore del Napoli ha criticato apertamente tanti aspetti del club partenopeo: nel mirino anche i campi di Castel Volturno che hanno provocato numerosi infortuni ai giocatori azzurri. Spunta un nuovo annuncio decisivo da parte del noto Ivan Zazzaroni sul futuro di Conte: lui ha già deciso, l’annuncio è arrivato in diretta tv. Una svolta sorprendente per quanto riguarda il suo futuro per ambire a grandi palcoscenici.

Calciomercato Napoli, la decisione di Conte è già arrivata

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare subito la rosa del Napoli in ottica futura. Ecco la nuova mossa a sorpresa per sognare in grande, ma nel frattempo è arrivata già la decisione a sorpresa di Conte.

Come svelato dal noto giornalista, Ivan Zazzaroni, ai microfoni di “Pressing in onda su Canale 5” Antonio Conte ha già preso la sua decisione in casa di addio con il Napoli: “Resterà fermo per un anno. Lui non risponde, ma Juve e Milan non l’hanno cercato finora”. Un nuovo annuncio in diretta tv sorprendente per il futuro dell’allenatore del Napoli.

Una voglia incredibile di arrivare fino in fondo: mancano 5 giornate al termine della stagione per cercare di arrivare almeno a pari punti con l’Inter. Sarà un rush finale incredibile da vivere intensamente in attesa della decisione definitiva di Antonio Conte.

L’allenatore del Napoli ha subito voluto mettere la situazione attuale in chiaro: urgono rinforzi importanti per continuare a vincere in casa partenopeo. Un messaggio rivolto soprattutto al presidente De Laurentiis che dovrà subito puntellare la rosa attuale degli azzurri.

Dopo l’addio di Kvara, è arrivato soltanto Okafor nell’ultimo giorno di mercato: Conte si aspettava la permanenza del talentuoso giocatore georgiano fino a giugno, ma subito è arrivata la delusione. Un momento decisivo per programmare subito la prossima stagione: l’allenatore del Napoli potrebbe prendersi un nuovo anno sabbatico. Staremo a vedere.