Scelto l’erede di Kvara: arriva dalla Serie A per 30MLN

Rispedendo Noah Okafor al Milan il Napoli farà spazio in rosa per l’erede designato di Khvicha Kvaratskhelia.

Una ricerca lunga e complicata, ma che finalmente avrebbe portato i suoi frutti. Stando alle ultime notizie, infatti, per sostituire l’attaccante georgiano Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di puntare su uno dei giocatori che più di tutti in questa seconda parte di stagione si sarebbe messo in mostra in Serie A. Inutile dire che sul talento in questione sarebbe stato registrato l’interesse anche di altre grandi squadre d’Europa, ma tra tutte il Napoli, per volontà e potenza economica, sembrerebbe quella in netto vantaggio.

Il Napoli ha scelto l’erede di Kvaratkshelia

Il tempismo non sarebbe dei migliori, anche perché un giocatore del genere Antonio Conte lo avrebbe voluto a disposizione già dallo scorso gennaio, ma in questi casi meglio tardi che mai. Il Napoli avrebbe dunque individuato l’erede designato di Khvicha Kvartskhelia, sostituito lo scorso gennaio da Noah Okafor che con ogni probabilità farà ritorno al Milan la prossima estate.

Il giocatore in questione proviene dalla Serie A, campionato nel quale è riuscito a mettersi in mostra a suon di giocate da campione e gol, uno dei quali segnato proprio alla formazione di Antonio Conte. A fronte di questo l’attaccante sarebbe quasi inevitabilmente finito nel mirino di tante altre grandi squadra d’Italia e d’Europa, con il Napoli che potrebbe però anticiparle tutte anche a fronte della necessità di mettere a disposizione dell’allenatore salentino un giocatore di qualità in vista della prossima stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, Assane Diao potrebbe diventare una soluzione più che appetibile per il Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia nella prossima stagione. Al momento del suo arrivo in Serie A in molti avevano storto il naso, anche perché stiamo comunque parlando di uno semi sconosciuto che il Como ha pagato oltre 10 milioni di euro, ma il senegalese ha preferito rispondere sul campo collezionando in 15 presenze in Serie A la bellezza di 8 gol.

30MLN per l’attaccante: il Napoli affronta la concorrenza

Anche il Napoli potrebbe rientrare nella corsa per Assane Diao. Il senegalese ha dimostrato di avere carattere e qualità per fare strada, e quindi perché non puntare su di lui per sostituire Khvicha Kvaratkshelia? Questa domanda se la starebbero facendo anche Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, pronti a osservarlo più da vicino in queste ultime giornate di campionato.

Dal canto suo il Como vorrebbe trattenerlo per almeno un’altra stagione, ma secondo i colleghi di Fichajes difronte ad un’offerta da 30 milioni di euro i Lariani potrebbero lasciar partire Assane Diao dopo appena sei mesi. Sarà curioso capire se il Napoli sarà disposto ad investire questa cifra sul classe 2005, ma l’impressione è che non possa fare diversamente, anche perché le alternative costano quanto o addirittura più del senegalese. Da notificare però la concorrenza del Nottingham Forest, pronta a farsi un regalo in caso di qualificazione in Europa.