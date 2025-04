Napoli: non solo Orsolini, doppio regalo a Conte

Le lamentele del tecnico stanno creando diverse riflessioni in casa partenopea. E Manna è chiamato a piazzare dei colpi importanti per convincerlo

Il Napoli ha intenzione di accelerare sul calciomercato. La conferenza stampa sfogo di Conte per molti è un messaggio molto chiaro alla società: c’è bisogno di un cambio di passo se si vuole puntare in grande. Per questo motivo Manna, secondo le ultime indiscrezioni, si sta muovendo con convinzione per andare a chiudere dei colpi importanti. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il direttore sportivo sta lavorando per completare l’operazione Orsolini e non è assolutamente l’unico affare pronto ad essere definito.

I partenopei continuano a guardare in casa Como per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. I lariani hanno voglia di costruire un qualcosa di molto simile a quella dell’Atalanta. Ma davanti ad una proposta del Napoli uno dei gioielli potrebbe essere davvero ceduto nel prossimo calciomercato. E tra i nomi che ci sono da tempo sul taccuino di Manna troviamo quelli di Nico Paz e Diao.

Calciomercato Napoli: doppio colpo, i dettagli

L’avventura di Orsolini al Bologna sembra essere ormai terminata. L’esterno concluderà la stagione con i felsinei e poi andrà in una big di Serie A. Il Milan da tempo ci sta provando, ma il Napoli sarebbe in pole position. Manna starebbe provando ad accelerare per arrivare alla fumata bianca e accelerare i rossoneri. Ma non sembra essere l’unica operazione che il club azzurro sembra essere intenzionato a chiudere.

Il nome di Diao resta sul taccuino di Manna. Il classe 2005 sta continuando a fare faville con il Como e sembra essere il nome giusto per questo Napoli. Una trattativa non semplice da chiudere nel prossimo calciomercato vista anche la concorrenza. Ma il profilo piace molto a Conte per la sua duttilità. Infatti, può giocare sia da prima punta che da esterno e quindi rappresenta un rinforzo importante per lo stesso tecnico leccese.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che la priorità del Napoli è quella di chiudere la stagione e poi incontrare Conte per decidere meglio il suo futuro. Subito dopo si affronterà il tema degli acquisti nel prossimo calciomercato e il nome di Diao resta da valutare.

Mercato Napoli: Diao resta un obiettivo

Diao resta un obiettivo di calciomercato del Napoli. L’attaccante sta facendo molto bene con il Como e per questo motivo i partenopei lo hanno messo nel mirino.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine il Napoli potrà davvero piazzare un colpo di calciomercato importante come Diao.