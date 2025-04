Napoli, arriva il nuovo Politano: regalo per lo Scudetto

Il Napoli continua a vincere in Serie A: altri tre punti preziosi in ottica Scudetto. Nel frattempo il ds Manna è al lavoro per un nuovo innesto di spessore

Tutto può cambiare velocemente in ottica futura sul fronte calciomercato azzurro. La dirigenza partenopea è vogliosa di regalare subito nuovi colpi ad Antonio Conte, accostato nelle ultime settimane alle big italiane. Spunta l’affare per arrivare al nuovo Politano: ecco la mossa a sorpresa per strappare subito il sì.

Il ds Manna è al lavoro per regalare subito nuovi innesti di spessore per Antonio Conte. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa hanno subito preoccupato i tifosi partenopei, ma tutto dipenderà dai programmi per il futuro del presidente De Laurentiis. Un nuovo regalo da urlo per la Champions con l’intento di allestire una rosa super competitiva in ogni settore del campo. Saranno ore intense per programmare già la prossima stagione: conosciamo tutti i dettagli in vista del futuro del Napoli.

Calciomercato Napoli, arriva il colpo in attacco: Conte ha dato già l’ok

La dirigenza partenopea è pronta a sborsare tanti milioni per l’esterno offensivo del futuro. A gennaio è arrivato soltanto Okafor nell’ultimo giorno di mercato, ma ora serve un sostituto all’altezza di Kvara passato al PSG. Ecco il nuovo innesto per la prossima stagione, conosciamo tutti i dettagli.

Il Napoli non si ferma più in Serie A per cercare di conquistare lo Scudetto con un duello a distanza con l’Inter. Un momento decisivo per sognare in grande: ecco la pista vincente che porta all’esterno offensivo del Bologna, Riccardo Orsolini, che vuole cambiare aria. Anche il Milan è sulle sue tracce per innalzare il tasso tecnico dell’attacco rossonero: il ds Manna potrebbe anticipare la folta concorrenza.

La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma così il presidente De Laurentiis ha intenzione di arrivare subito all’esterno del Bologna. Un nuovo intreccio per blindare così Antonio Conte in vista della prossima stagione: una voglia immensa di arrivare subito al nuovo acquisto in attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Orsolini è voglioso di calcare palcoscenici sempre più importanti. Con lo Scudetto l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo per sognare sempre più in grande: ecco la mossa a sorpresa per riuscire ad avere la meglio. Conte stravede per il giocatore, ma a gennaio è stato Ndoye ad un passo nel vestire la maglia azzurra.