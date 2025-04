Napoli, Conte firma con una big d’Europa: l’annuncio

Antonio Conte è pronto a cambiare aria dopo il suo sfogo delle ultime ore. I tifosi del Napoli sono rimasti senza parola: spunta l’annuncio per una big d’Europa

Novità importanti per quanto riguarda la prossima destinazione di Antonio Conte. L’allenatore azzurro dovrà prendere una nuova decisione per continuare a sognare in grande. Ecco l’intreccio definitivo per arrivare subito alla firma con una big d’Europa: spunta l’annuncio dal portale spagnolo. Urgono rinforzi di qualità per convincere lo stesso allenatore del Napoli, ma il suo addio sembra essere più vicino.

Il futuro di Antonio Conte è sempre molto incerto. L’allenatore del Napoli dovrà prendere una decisione in tempi brevi dopo le polemiche delle ultime ore. Le sue dichiarazioni furiose hanno subito preoccupato i tifosi partenopei in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo con una campagna acquisti di spessore internazionale, ma tutto può cambiare improvvisamente con l’immediato addio dell’allenatore azzurro.

Calciomercato Napoli, l’intreccio con Conte: la decisione del presidente

Spunta l’annuncio dalla Spagna: ecco la soluzione a sorpresa per conoscere la sua prossima destinazione per il futuro. Ecco dove potrà allenare in vista della prossima stagione.

Come svelato dal portale spagnolo, todofichajes, il Real Madrid ha messo gli occhi su Antonio Conte per una soluzione low cost. Carlo Ancelotti saluterà sicuramente al termine della stagione: così il presidente Florentino Perez dovrà annunciare così la prossima guida tecnica dei blancos.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Bayer Leverkusen chiede circa 15 milioni per liberare subito l’allenatore spagnolo Xabi Alonso, candidato numero uno per sostituire Carlo Ancelotti. L’altro profilo nel mirino è quello di Jurgen Klopp, che è diventato il direttore tecnico del gruppo sportivo Red Bull dopo l’addio al Liverpool.

Conte rappresenta una soluzione immediata: l’allenatore del Napoli si è rimesso in gioco alla guida del Napoli per continuare il suo percorso da urlo. Una mossa sorprendente per i tifosi azzurri che lo vorrebbero avere per un’altra stagione sulla panchina azzurra.

Il Napoli vuole diventare protagonista anche in Champions League: tutto dipenderà dalla campagna acquisti estiva del presidente De Laurentiis. Dopo l’addio di Kvara, la dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa azzurra con innesti di qualità soprattutto in fase offensiva. La sua decisione dovrà arrivare nelle prossime settimane per iniziare a programmare la stagione 2025-2026. Di Lorenzo e compagni cercheranno di giocarsi lo Scudetto fino all’ultima giornata con il duello entusiasmante con l’Inter: si conoscerà a breve quello che deciderà il tecnico del Napoli.