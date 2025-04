Napoli, nuovo affare da Torino: City bruciato

La dirigenza del Napoli è sempre attiva sul fronte calciomercato. Nuovo intreccio da Torino per arrivare subito al nuovo colpo da urlo: la verità

Il ds Manna cercherà di accontentare subito Antonio Conte in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo affare da Torino per puntellare la rosa azzurra in ottica futura. Il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare per trovare così nuovi innesti di qualità: conosciamo il nuovo dettaglio a sorpresa, Pep Guardiola superato.

Saranno settimane intense per conoscere i prossimi colpi di mercato in vista della prossima stagione. Il Napoli cercherà di blindare Antonio Conte con nuovi innesti di spessore internazionale: ecco il nuovo affare da Torino per arrivare subito alla chiusura del colpo. Il presidente De Laurentiis ha in mente di puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore leccese, accostato anche a Milan e Juventus. Una voglia immensa di pensare subito a nuovi innesti di calciomercato: spunta il colpo immediato per arrivare subito alla firma.

Calciomercato Napoli, nuova beffa a Guardiola: l’affare che non t’aspetti

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva per arrivare alla volta decisiva. Spunta l’affare a sorpresa per accontentare subito l’allenatore del Napoli: ecco la mossa a sorpresa per averlo subito a disposizione in vista della prossima stagione.

Una nuova occasione da prendere al volo in casa Napoli. Ecco la nuova mossa a sorpresa come annunciato dall’edizione odierna de Il Mattino. Vanja Milinkovic-Savic è pronto a dire addio al club granata: c’è anche il Napoli sulle sue tracce che vorrebbe subito acquistare un nuovo portiere di assoluta esperienza. Alex Meret continuerà la sua avventura in maglia azzurra, ma spunta la beffa al Manchester City.

Saranno settimane intense per arrivare alla svolta dell’affare. Milinkovic-Savic è voglioso di una nuova avventura in Serie A: sulle sue tracce ci sono i maggiori club europei. Il ds Manna può avere la meglio cercando di arrivare al portiere della Nazionale serba: una nuova svolta decisiva per un colpo tra i pali.

Una voglia immensa di allestire una rosa competitiva per tornare subito protagonisti anche in Champions League. Al momento Conte è molto concentrato al rush finale per cullare il sogno Scudetto. La dirigenza partenopea continuerà a monitorare attentamente il fronte calciomercato per proiettarsi già alla prossima stagione. L’ultima decisione spetterà ad Antonio Conte con il suo futuro sembra molto incerto.