Napoli: svolta per la panchina, ADL esce allo scoperto

Nonostante sia giorno della partita, il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco. E le parole del presidente sembrano non lasciare dubbi

La partita contro il Monza sembra essere passata in secondo piano. Lo sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa sembra annunciare un suo addio. La separazione non è affatto semplice considerato il contratto in scadenza nel 2027 e le difficoltà a svincolarsi prima del prossimo anno. Per questo motivo al termine della stagione è previsto un incontro tra il tecnico e De Laurentiis per fare il punto della situazione e capire come muoversi.

Intanto, però, De Laurentiis ha confermato la volontà di alzare ancora di più il livello della rosa. Ai microfoni di CRC, ADL ha preferito non addentrarsi nella questione Conte rinviando il discorso al termine della stagione. Ma ribadito che la sua intenzione è quella di portare il Napoli a competere ad alti livelli per diverso tempo. Una sorta di rassicurazione sulla scelta del nuovo allenatore in caso di separazione con il tecnico leccese. E sul sostituto si hanno delle idee molto chiare.

Napoli: addio Conte, chi arriva al suo posto

De Laurentiis ha confermato una cosa: questo Napoli deve continuare a divertire. Insomma, da parte del presidente c’è stata una piccola smentita alle parole dette da Conte in conferenza stampa. Insomma, la volontà della società è quella di continuare ad investire e puntare sul centro sportivo e sullo stadio per aumentare gli introiti e naturalmente anche gli investimenti in entrata per rendere la squadra ancora più forte.

L’obiettivo di ADL è quello di portare a divertire in campo e il nome che stuzzica in questo caso è quello di Gasperini. Allegri è una garanzia per quanto riguarda le vittorie, ma sul gioco possiamo dire che c’è tanto da lavorare. Discorso diverso, invece, con l’attuale tecnico della Dea e sappiamo quanto il Napoli lo abbia seguito in passato.

Per il momento non c’è alcuna intenzione di sciogliere i dubbi sulla panchina nell’immediato da parte del Napoli. ADL e Conte hanno intenzione di chiudere nel migliore dei modi la stagione e solo al termine del campionato ci sarà l’incontro per capire se continuare insieme oppure no. In caso di rottura, il nome di Gasperini potrebbe balzare in pole position.

Panchina Napoli: Gasperini resta in corsa

Gasperini resta in corsa per la panchina del Napoli soprattutto in caso di rottura con Conte. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e si attenderà la fine della stagione per capire meglio cosa potrà succedere.

Naturalmente bisognerà aspettare anche la decisione degli orobici su Gasperini. Insomma, è un qualcosa da tenere in considerazione e vedremo come si svilupperà il tutto nelle prossime settimane.