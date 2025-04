Napoli: affare da 60 mln, così ADL convince Conte

Il futuro del tecnico continua ad essere in forte dubbio dopo le parole di ieri in conferenza stampa. Ma il presidente è pronto a giocarsi il jolly

Cresce l’attesa per l’incontro tra Conte e ADL. Nonostante i partenopei siano in piena lotta per lo Scudetto, lo sguardo è rivolto al termine della stagione e a quel vertice destinato ad essere decisivo per il futuro dei partenopei. Le dichiarazioni in conferenza stampa sembrano assolutamente chiare. Ma allo stesso tempo l’addio non è tanto scontato come si potrebbe immaginare in questo momento.

C’è un contratto triennale e una clausola per liberarsi solamente nel 2026. Quindi ci deve essere l’incontro con ADL e poi si prenderanno decisioni importanti. Conte si attende un cambio di passo importante in chiave calciomercato per restare ancora una volta a Napoli. Per adesso è difficile avere delle certezze, ma non è da escludere che De Laurentiis in futuro possa decidere di convincere il tecnico leccese mettendo sul piatto una operazione da 60 milioni di euro per convincere il calciatore.

Calciomercato Napoli: un colpo per convincere Conte

I tifosi del Napoli sperano in una conferma di Conte. Per il momento il tecnico non ha ancora sciolto le riserve. La volontà e la priorità è quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione e magari conquistare lo Scudetto. Poi al termine del campionato ci sarà un incontro con ADL per capire se poter continuare insieme. Un matrimonio che non è da escludere soprattutto se dovesse arrivare un colpo di livello.

Secondo le informazioni che arrivano dal Portogallo, Gyokeres ha un accordo con lo Sporting in ottica calciomercato estivo. Lo svedese potrebbe liberarsi intorno ai 60-70 milioni di euro. Una cifra che ADL è pronto a spendere, soprattutto, in caso di cessione di Osimhen, per convincere Conte a restare. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e quindi vedremo cosa succederà.

Gyokeres è un profilo che piace davvero da tanto tempo a Manna e il Napoli fare un piccolo sacrificio nel prossimo calciomercato per convincere Conte. Lo svedese potrebbe essere la carta giusta per portare il tecnico leccese a restare sulla panchina partenopea e vedremo cosa succederà.

Mercato Napoli: Gyokeres resta una idea

Gyokeres in questo momento è una semplice idea di calciomercato in casa Napoli. Non si hanno certezze e quindi bisognerà attendere meglio nelle prossime settimane.

Di certo Gyokeres rappresenta un calciatore di livello e che potrebbe consentire al Napoli di avere ancora Conte in panchina a luglio. Naturalmente siamo nel campo delle indiscrezioni e vedremo cosa accadrà in futuro.