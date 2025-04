Napoli, Conte ai saluti: De Laurentiis ha scelto il sostituto

Il Napoli di Antonio Conte può essere già giunto al capolinea ed in tal senso Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. A quanto pare, infatti, avrebbe già scelto il suo sostituto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La conferenza stampa di ieri pomeriggio da parte di Antonio Conte è stato il più classico dei fulmini a ciel sereno in casa Napoli. Il tecnico, infatti, si è pronunciato in alcune parole che sanno tanto di inizio di un lungo addio. Ha spiegato, infatti, che dal suo punto di vista tante cose in azzurro non si possono fare. E storicamente, nel momento in cui si è trovato davanti a dei limiti, il tecnico si è sempre chiamato fuori. Per questo è lecito immaginare che ieri abbia, di fatto, annunciato il suo addio a fine stagione.

Sono in molti a pensare che dietro queste dichiarazioni ci sia qualche altra squadra. Inevitabile, in tal senso, pensare alla Juventus o, in alternativa, al Milan. Aurelio De Laurentiis come è normale che sia non vuole farsi trovare impreparato visto che ha provato sulla sua pelle che cosa vuol dire improvvisare e quali sono state le conseguenze. Ed in tal senso avrebbe già individuato quello che potrebbe essere l’erede di Antonio Conte alla guida del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

Conte dice addio, De Laurentiis ha scelto il suo erede al Napoli

L’eredità di Antonio Conte sarà, eventualmente, un tema davvero molto centrale e delicato da gestire per il Napoli. Si tratta di un allenatore che in poco tempo è entrato in empatia con la piazza e con i tifosi, che sono tornati a sognare lo Scudetto in uno scatto finale di stagione al cardiopalma. Stando a quanto raccontato da Sportmediaset, Aurelio De Laurentiis sta pensando a Massimiliano Allegri per la sostituzione di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Andiamo a vedere cosa bolle in pentola.

Massimiliano Allegri ha raccolto l’eredità di Antonio Conte già alla Juventus, facendo straordinariamente bene. In passato De Laurentiis aveva già provato a convincere il toscano ad accettare la corte degli azzurri, ma fino a questo momento, per incroci del destino e del mercato degli allenatori, non si è mai riusciti ad arrivare a dama. Chissà che questa non possa essere la volta buona, per quanto sia un tecnico che di certo non accende gli entusiasmo dei tifosi del Napoli anche per il suo passato. In ogni caso, si attendono sviluppi. Ora la priorità va al campo ed alla gara contro il Monza.