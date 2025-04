Napoli, Anguissa ai saluti: finanzia il colpo dal Tottenham

Il Napoli ha messo in conto che potrebbe perdere in estate Frank Zambo Anguissa ed in tal senso il centrocampista continua ad attirare interessi. In tal senso, il suo addio potrebbe finanziar eil colpo che arriva direttamente dal Tottenham.

Gli azzurri sono al lavoro in maniera del tutto inevitabile al futuro, dal momento che sono tanti i nuvoloni che ci sono all’orizzonte e che preoccupano da questo punto di vista. A partire ovviamente dal futuro di Antonio Conte, che in conferenza stampa ha fatto intendere che probabilmente la sua avventura al Napoli è giunta al capolinea. Un altro importante punto interrogativo riguarda Zambo Anguissa, dal momento che gli azzurri eserciteranno l’opzione per il rinnovo ma il giocatore avrebbe manifestato la sua volontà di dire addio.

Ovviamente in caso di addio il club dovrebbe reinvestire il ricavato sul mercato anche per mandare un segnale ai tifosi dal momento che si tratta di uno dei calciatori migliori in senso assoluto in questa stagione. In tal senso, a quanto pare Giovanni Manna potrebbe seriamente guardare in casa Tottenham e l’addio dell’ex Fulham e Villarreal potrebbe spalancare le porte per questo affare. Andiamo a vedere le ultime notizie che potrebbero davvero cambiare i piani del Napoli in vista dell’estate.

Il Napoli guarda in casa Tottenham: si sblocca con l’addio di Anguissa

E’ stata una stagione molto difficile per il Tottenham, che in questa annata ha deluso tutti. A fine anno, come sempre accade in questi casi, sarà rivoluzione ed è difficile prevedere quelli che resteranno e quelli che diranno addio. In tal senso, secondo quanto dichiarato da Emanuele Cammaroto a Radio Punto Zero, per Anguissa è arrivata una importante offerta dall’Arabia Saudita. Il suo addio potrebbe spalancare le porte ad un colpo dal Tottenham. Stiamo parlando di Dejan Kulusevski.

Si tratta di un calciatore che viene dato in orbita Napoli da tanto tempo, sin dall’arrivo di Antonio Conte in panchina, ed in tal senso potrebbe davvero essere perfetto per gli azzurri. Rappresenterebbe sicuramente un salto di qualità in attacco sulla fascia destra rispetto a Politano, oltre che da centrocampista, ma ci sarà da convincere il Tottenham. In stagione ha segnato 10 gol tra tutte le competizioni.

Classe 2000, si tratterebbe di un innesto di alto profilo per il Napoli ma anche estremamente dispendioso. Secondo Transfermarkt, infatti, ha una valutazione di 60 milioni di euro. In ogni caso, ha tutto per rappresentare un salto di qualità per l’attacco azzurro, a prescindere dalla presenza di Antonio Conte o meno in panchina. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.