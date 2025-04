Napoli-Conte, è finita: ADL ha già scelto il sostituto

L’avventura del tecnico leccese sembra essere praticamente finita con i partenopei. Il presidente si è mosso per andare a individuare il nuovo allenatore

La storia tra Antonio Conte e il Napoli sembra essere arrivata al capolinea. Le parole del tecnico in conferenza stampa sanno praticamente di addio. L’allenatore pugliese ha confermato che non c’è la possibilità di costruire quello che lui stesso aveva pensato e, di conseguenza, è quasi impossibile pensare ad una sua presenza in panchina la prossima stagione. Poi sappiamo che l’ex centrocampista è sempre ricco di sorprese e non si può escludere nulla. Ma ad oggi pensiamo che le due strade si separeranno al termine della stagione magari anche senza incontro con ADL.

Di certo De Laurentiis non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Il presidente è pronto a muoversi per andare ad individuare il giusto profilo per il post Conte. E la scelta sembra essere praticamente fatta. Non sarà a prescindere una operazione facile, ma è un nome che è da tempo sulla lista di ADL e non possiamo escludere che ora il matrimonio con il Napoli possa diventare realtà.

Napoli: addio Conte, chi arriva al suo posto

La speranza di ADL è sempre stata quella di continuare con Conte. I due si erano dati appuntamento anche al termine della stagione, ma ora c’è il dubbio che questo possa esserci. Il tecnico in conferenza stampa ha ammesso che alcune cose a Napoli non si possono fare ed ora una separazione al termine della stagione diventa sempre più probabile. E non è da escludere che possa arrivare anche senza il vertice con De Laurentiis.

Una rottura che costringerà il Napoli a trovare un nuovo tecnico. C’è un nome da tempo nel mirino di De Laurentiis e non è da escludere che si possa fare un tentativo. Il profilo che piace da tanto al presidente dei partenopei è quello di Italiano. Fino ad oggi non c’è stata mai la possibilità di fare il matrimonio. Ma, in caso di mancato quarto posto del Bologna, non è da escludere che si possa arrivare all’accordo.

Italiano non è l’unico nome al vaglio del Napoli. In corsa ci sono anche Gasperini, Allegri, De Zerbi, ma l’allenatore del Bologna è un vecchio pallino di De Laurentiis e un tentativo è intenzionato a farlo.

