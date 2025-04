Napoli: intreccio con la Juve, si sblocca il centrale

Manna sta lavorando in modo molto attento sul calciomercato per andare a rinforzare il reparto difensivo. Possibile intrigo con i bianconeri

È tempo di pensare al calciomercato in casa Napoli. Nonostante la squadra sia in piena lotta per lo Scudetto, la dirigenza da tempo sta ragionando sulla possibilità di andare a rinforzare la squadra a disposizione del proprio tecnico. L’obiettivo è quello di convincere Conte a restare nonostante le voci intense su Juventus e Milan. Attenzione, però, ad un intreccio tra partenopei e bianconeri nella sessione estiva.

Secondo le informazioni di Tutto Juve, la Juventus potrebbe puntare a sorpresa su un calciatore e questo dovrebbe sbloccare anche un’altra trattativa riguardante il Napoli nel prossimo calciomercato. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. I due club stanno dando priorità al campionato. La volontà è quella di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e subito dopo si penserà in modo molto concreto per andare a rinforzare la rosa.

Calciomercato Napoli: intrigo con la Juventus, i dettagli

La Juventus e il Napoli hanno molti obiettivi in comune. La priorità dei due club è quella di andare a rinforzare la rosa per alzare ancora di più il livello e andare a competere per il titolo oppure riuscire a gestire nel migliore dei modi le tre competizioni. Per questo motivo i due club si stanno muovendo con attenzione sin da ora per andare ad individuare i calciatori giusti per consentire ai tecnici di poter competere con una squadra di livello.

Stando alle indiscrezioni di Tutto Juve, la Juventus avrebbe individuato in de Winter un rinforzo ideale per il prossimo calciomercato. Il belga sta facendo molto bene con il Genoa e la percentuale sulla cessione potrebbe consentire ai bianconeri di avere un vantaggio importante sulla concorrenza. E naturalmente il suo arrivo potrebbe aprire la strada alla cessione di Gatti in estate e il Napoli è pronto ad approfittarne.

Siamo comunque nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. La Juventus per il momento non ha ancora sciolto i dubbi sulla difesa e l’eventuale arrivo di de Winter potrebbe portare la Vecchia Signora a trattare con il Napoli nel prossimo calciomercato la cessione di Gatti.

Mercato Napoli: de Winter alla Juve dà il via libera per Gatti?

In casa Napoli si ragiona su come andare a rinforzare la rosa e Gatti è un nome che piace davvero molto a Conte in ottica prossimo calciomercato.

Per il momento la Juventus non ha intenzione di cedere Gatti, ma l’arrivo di de Winter potrebbe cambiare le cose e consentire ai partenopei di andare a prendere il calciatore.