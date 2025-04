Napoli, nome nuovo dall’Argentina: bruciati i bianconeri

Il Napoli mette nel mirino un nome nuovo dall’Argentina che può rappresentare un innesto di assoluto valore e per il quale si bruciano anche i bianconeri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, gli azzurri sono focalizzati al massimo delle loro possibilità sul campo, dal momento che è troppo importante per la lotta per lo Scudetto non sbagliare neanche un passo. L’obiettivo della squadra di Antonio Conte, infatti, deve necessariamente essere questo: vincere tutte le prossime sei partite, provando in questo modo ad approfittare di eventuali passi falsi di una corazzata come l’Inter. In maniera inevitabile, però, Giovanni Manna non può fare a meno di pensare anche al futuro e di programmare il prossimo mercato estivo.

In panchina, con Antonio Conte, è cambiato decisamente l’indirizzo. Rispetto al passato in cui si cercava di anticipare la concorrenza per dei giovani talenti da vendere per realizzare delle plusvalenze, oggi si cercano giocatori più affermati. Troppo grande l’ambizione di un tecnico di questo tipo. Nonostante questo, però, adesso Manna pare aver messo seriamente gli occhi su un talento argentino di alto profilo. Si tratta di un giocatore che può infiammare lo stadio Diego Armando Maradona. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

Napoli, occhi in Sud America: beffa per i bianconeri

L’Argentina da tempo è una autentica fucina di talenti e da un po’ il Napoli non pesca da quelle parti. In tal senso, però, arrivano delle notizie importanti da questo punto di vista. Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, infatti, Giovanni Manna ha messo seriamente gli occhi su Alvaro Montoro, talento purissimo in forza al Velez e che sta lasciando tutti a bocca aperta con le sue giocate da capogiro. Andiamo a vedere le ultime notizie da questo punto di vista.

Il Napoli però dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Udinese che, però, ha anche già presentato una prima offerta da circa 5 milioni di euro. Il Velez ha rifiutato tale offerta, dal momento che chiede una cifra che si aggira tra i 7 e gli 8 milioni. I friulani, però, non hanno ancora rilanciato perché si tratta di un calciatore molto simile a Pafundi, talento che l’Udinese vorrebbe valorizzare. Gli azzurri starebbero provando ad approfittare di questo stallo per avere la meglio sui friulani.

A quanto pare, infatti, il Napoli sta parlando direttamente con l’agente di Alvaro Montoro, vale a dire Nicolas Puppo. Un modo, questo, per accorciare i tempi evitando intermediari nel tentativo di bruciare sul tempo l’Udinese.