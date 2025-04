Napoli, cambiano i tempi di recupero: il gesto di Buongiorno

Alessandro Buongiorno è diventato subito il perno della retroguardia di Antonio Conte. Spunta l’ultim’ora sul suo ritorno in campo: il suo gesto a sorpresa

La squadra azzurra continua a sognare per lo Scudetto, ma la sfida con l’Inter è più agguerrita che mai. Buongiorno non vede l’ora di essere protagonista ancora una volta in campo, ecco il suo gesto per essere ancora protagonista. Una nuova svolta da conoscere per le condizioni del difensore del Napoli: tutto quello che c’è da sapere negli ultimi giorni.

Il Napoli non vuole mollare la presa proprio sul più bello. Gli azzurri saranno di scena a Monza 24 ore prima dell’Inter che sarà impegnata nell’ostica trasferta di Bologna. Una nuova mossa a sorpresa per il recupero di Alessandro Buongiorno: ecco la verità. Tutto può cambiare in tempi brevi per conoscere così subito le sue condizioni: la svolta decisiva in vista delle prossime sfide del Napoli.

Napoli, il gesto di Buongiorno per il ritorno in campo

Un momento decisivo per rivederlo subito in campo. Ecco l’ultim’ora per le condizioni del difensore del Napoli: cosa sta succedendo intorno ad Alessandro Buongiorno.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno ha provato a recuperare in extremis in vista della sfida contro il Monza. Niente da fare per Antonio Conte che darà la prima chance da titolare in campionato al difensore spagnolo Rafa Marin. L’allenatore azzurro cercherà di recuperarlo proprio dopo Pasqua viste le terribili condizioni anche di Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha dovuto alzare bandiera bianca durante la sfida contro l’Empoli: per lui la stagione sembra finita.

Buongiorno ha saltato già le gare contro Bologna ed Empoli a causa di tendinopatia all’adduttore della coscia destra. Saranno ore decisive per conoscere l’undici titolare che affronterà il Monza: torneranno a disposizione anche capitan Di Lorenzo ed Anguissa. Il difensore del Napoli è diventato subito l’uomo in più della difesa azzurra: una leadership fuori dal comune nonostante la sua giovane età.

Una svolta in vista delle prossime gare decisive per lottare punto a punto con l’Inter. Urge il recupero lampo di Buongiorno che salterà la sfida contro il Monza per essere subito a disposizione contro il Torino al Maradona. Ormai ci siamo per il suo nuovo ritorno in campo: la verità annunciata da Il Corriere dello Sport.