Anguissa lascia Napoli a parametro zero: già scelto il sostituto

Scudetto o non scudetto Frank Zambo Anguissa non ne vuole sapere, ha già preso la sua scelta: a fine stagione lascerà il Napoli.

Addirittura si starebbe facendo strada la possibilità che il camerunese possa andare via a parametro zero, ma per evitare uno scenario del genere il presidente Aurelio De Laurentiis si sarebbe coperto inserendo nel contratto del centrocampista una clausola di rinnovo unilaterale a favore del Napoli.

Questa sarà presto attivata, ma poco cambierà nel futuro del calciatore: Anguissa andrà comunque via, con il club partenopeo che si sarebbe già mosso di conseguenza individuando nel calciomercato il profilo col quale andare a sostituirlo.

Anguissa andrà via, ma a parametro zero? La verità

Frank Zambo Anguissa ha deciso di lasciare il Napoli al termine di questa stagione ritenendo conclusa la sua esperienza in azzurro. Per un momento si è seriamente pensato che il camerunese avrebbe potuto lasciare il club partenopeo a parametro zero, ma un presidente come Aurelio De Laurentiis non l’avrebbe mai permesso. Ed infatti così sarà.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il Napoli attiverà a breve l’opzione di rinnovo unilaterale del contratto di Frank Zambo Anguissa, la cui scadenza passerà dal giugno 2025 a quello del 2027. Poco cambierà però nel futuro del camerunese, che comunque si vede lontano dal club azzurro ma più in generale dalla Serie A.

De Laurentiis è infatti pronto ad accontentare la richiesta del centrocampista, che nel prossimo calciomercato sarà ceduto al miglior offerente. È ancora piuttosto prematuro parlare di cifre, ma stando a dati Transfermarkt il valore del cartellino di Anguissa dovrebbe aggirarsi attorno ai 27 milioni di euro. E per quanto riguarda la destinazione? Con ogni probabilità il numero 99 del Napoli dovrebbe tornare a giocare in Premier League, con diverse squadre di alta classifica che lo avrebbero anche già contattato.

Svelato il sostituto di Anguissa

È meglio che i tifosi partenopei entrino nell’ottica che l’anno prossimo non ci sarà Frank Zambo Anguissa a giganteggiare in mezzo al campo. Il camerunese ritiene concluso il suo ciclo al Napoli, motivo per il quale al termine di questa stagione libererà il suo armadietto di Castelvolturno per provare l’ultima grande esperienza della sua carriera.

Rassegnatosi alla possibilità di perdere il numero 99, il Napoli si sarebbe già cominciato a guardare intorno, individuando in Gustavo Sa del Falimacao il profilo ideale sul quale andare a puntare. Classe 2004, 13 milioni di valutazione, il lusitano è uno dei profili più interessanti del panorama calcistico portoghese, nonché pilastro della storica formazione di Vila Nova. Il Napoli non sarebbe però l’unica squadra interessata a Gustavo Sa, ma quella in pole position sì.