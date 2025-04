Infortunio Buongiorno, tegola per Conte: nuovi tempi di recupero

Infortunio Buongiorno, in casa Napoli per Antonio Conte non arrivano buone notizie. Cambiano, infatti, i tempi di recupero per lui e questo rappresenta un campanello d’allarme visto anche il KO di Juan Jesus.

Il margine di errore per il Napoli in questo finale di stagione è ridotto davvero ai minimi termini. L’obiettivo che la squadra di Antonio Conte deve perseguire per alimentare il sogno Scudetto è semplice da comprendere: vincere tutte le rimanenti sei partite e sperare in qualche passo falso dell’Inter. Che, nel frattempo, ha conquistato il pass per le semifinali di UEFA Champions League e che, di conseguenza, consumerà molte energie nelle competizioni internazionali. La strada è a dir poco in salita, ma nulla sarà lasciato intentato.

L’allarme principale riguarda la situazione relativa alla difesa. Con Alessandro Buongiorno fuori, è arrivato come un fulmine a ciel sereno contro l’Empoli il problema al semimembranoso (ancora una volta) per Juan Jesus. Per il brasiliano la stagione è finita e, di conseguenza, al momento ci sono a disposizione i soli Rrahmani e Rafa Marin, che fin qui non ha mai trovato spazio. In tal senso, adesso arrivano aggiornamenti importanti relativi all’infortunio di Buongiorno ed ai tempi di recupero di cui ha bisogno per tornare a disposizione di Conte.

Infortunio Buongiorno, ecco quando potrà tornare in campo

Si tratta di un calciatore fondamentale per la tenuta difensiva del Napoli, ma nel girone di ritorno ha dovuto fare i conti con diversi problemi di natura fisica. In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti relativi ai tempi di recupero per l’infortunio di Buongiorno. Stando a quanto sottolineato da “Repubblica“, infatti, non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Il tecnico aveva manifestato la possibilità di recuperare presto l’ex Torino, ma le cose non stanno in questo modo a quanto pare.

In questi ultimi due giorni, infatti, Buongiorno non ha fatto registrare dei miglioramenti che tutti si auguravano di vedere dal momento che non ha smaltito il dolore per la tendinopatia al muscolo dell’adduttore. Questo spinge lo staff medico del Napoli verso la prudenza ed in tal senso si fa in salita la strada per il suo recupero per la partita contro il Monza. In virtù di quanto detto fino a questo momento, si fanno sempre più concrete le possibilità di vedere Rafa Marin andare a completare la linea di difesa del Napoli.

Davanti a Meret ci saranno, dunque, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Mathias Olivera. La linea mediana sarà composta da McTominay, Lobotka ed Anguissa, scontata la squalifica. In avanti spazio a Romelu Lukaku, con David Neres e Matteo Politano ai suoi lati.